अजय्स कैफे ने भुज में पहला आउटलेट शुरू कर कच्छ में किया प्रवेश, जल्द खुलेंगे 8 से 10 नए कैफे

भुज (गुजरात), 18 जून 2026। गुजरात की अग्रणी और सबसे बड़ी कैफे चेन अजय्स कैफे (Ajay's Cafe) ने 18 जून 2026 को भुज में अपना पहला आउटलेट शुरू कर कच्छ क्षेत्र में आधिकारिक प्रवेश कर लिया है।

यह लॉन्च ब्रांड की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और पूरे गुजरात में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि 272 आउटलेट्स का नेटवर्क स्थापित करने के बाद अजय्स कैफे राज्य के सबसे व्यापक रूप से मौजूद संगठित कैफे ब्रांड्स में शामिल हो चुका है।

कच्छ में प्रवेश कंपनी की दीर्घकालिक विकास रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उभरते उपभोक्ता बाजारों तक पहुंच बनाना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

भुज का यह आउटलेट कच्छ में अजय्स कैफे की नई शुरुआत है। क्षेत्र के तेजी से बढ़ते आर्थिक महत्व और विकसित हो रहे उपभोक्ता आधार को देखते हुए कंपनी ने आने वाले समय में पूरे कच्छ में 8 से 10 नए आउटलेट शुरू करने की योजना बनाई है। इससे ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर भी सृजित होंगे।

इस अवसर पर अजय्स कैफे के संस्थापक निदेशक अजय सोलंकी ने कहा कि "भुज में हमारे पहले आउटलेट का शुभारंभ अजय्स कैफे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

कच्छ गुजरात के सबसे संभावनाशील क्षेत्रों में से एक है, जहां तेज आर्थिक विकास और लगातार बढ़ती उपभोक्ता मांग देखने को मिल रही है। हमें यहां विकास की अपार संभावनाएं नजर आती हैं और हम पूरे क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हमारा लक्ष्य आने वाले समय में कच्छ में 8 से 10 कैफे स्थापित करना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा हमारी ब्रांड अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी।"

गौरतलब है कि कच्छ में यह विस्तार ऐसे समय पर हुआ है जब अजय्स कैफे गुजरात की प्रमुख संगठित कैफे चेन के रूप में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है।

नवसारी से शुरू हुई इस ब्रांड की यात्रा आज राज्यभर में 270 से अधिक आउटलेट्स तक पहुंच चुकी है, जहां यह शहरी और उभरते बाजारों के ग्राहकों को लगातार सेवाएं दे रही है।

कंपनी का मानना है कि तेजी से बढ़ती आर्थिक गतिविधियां, बुनियादी ढांचे का विकास, पर्यटन की संभावनाएं और बढ़ता उपभोक्ता वर्ग कच्छ को उसके विस्तार का स्वाभाविक अगला पड़ाव बनाते हैं।

भुज में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और पूरे जिले में विस्तार की योजना के साथ कंपनी क्षेत्र के विकसित हो रहे रिटेल और लाइफस्टाइल इकोसिस्टम का अहम हिस्सा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

यह विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब अजय्स कैफे को गुजरात के संगठित कैफे उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के लिए लगातार सम्मान मिल रहे हैं। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा प्रदान किए गए प्रतिष्ठित 'प्राइड ऑफ गुजरात अवॉर्ड्स' में अजय्स कैफे को 'लीडिंग कैफे चेन ऑफ द ईयर' सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान ब्रांड की उद्यमशीलता, रोजगार सृजन और राज्य में संगठित कैफे इकोसिस्टम को मजबूत करने में निभाई गई भूमिका की पहचान है।

इसके अलावा ईटी नाउ ने भी अजय्स कैफे को 'मोस्ट पॉपुलर कैफे चेन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड से सम्मानित किया। यह पुरस्कार गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में प्रदान किया गया।

वहीं फूड कॉनोइसर्स इंडिया अवॉर्ड्स में ब्रांड को 'बेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन – वेस्ट इंडिया 2026' का सम्मान भी मिला, जो ग्राहकों और उद्योग जगत में इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

यह लॉन्च संगठित कैफे अनुभव को महानगरों के साथ-साथ उच्च संभावनाओं वाले क्षेत्रीय बाजारों तक पहुंचाने की कंपनी की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अजय्स कैफे रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गुजरात सहित पश्चिम भारत में अपनी मौजूदगी का विस्तार करने पर लगातार कार्य कर रहा है।

अजय्स कैफे के बारे में :-

अजय्स कैफे की स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। यह भारत की सबसे तेजी से विकसित हो रही शाकाहारी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट (QSR) चेन में से एक है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण भोजन को उचित कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाना है।

अजय्स गुड फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित यह ब्रांड नवसारी स्थित अपने पहले आउटलेट से शुरू होकर आज गुजरात के अनेक शहरों तक पहुंच चुका है। यह अपने ग्राहकों को सिग्नेचर कोल्ड कॉफी, बर्गर, पिज्जा और अन्य लोकप्रिय कैफे उत्पाद उपलब्ध करा रहा है।

'हैप्पी वाली फीलिंग' की सोच पर आधारित इस ब्रांड की स्थापना अजय सोलंकी और जयदीप सोलंकी ने की थी। उनका उद्देश्य ऐसी ग्राहक-केंद्रित फूड ब्रांड तैयार करना था, जो बेहतरीन गुणवत्ता के साथ किफायती भी हो।

45,000 वर्गफुट की अत्याधुनिक उत्पादन इकाई और इन-हाउस टेस्टिंग लैब की मदद से कंपनी अपने सभी उत्पादों की गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करती है। मजबूत सप्लाई चेन नेटवर्क के कारण प्रत्येक आउटलेट तक समय पर उत्पाद पहुंचाए जाते हैं, जिससे ग्राहकों को हर बार ताजा और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन मिल सके।

अजय्स कैफे का मिशन स्वादिष्ट, गुणवत्तापूर्ण और सभी के लिए सुलभ भोजन उपलब्ध कराना है। कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत की सबसे बड़ी क्यूएसआर चेन बनना है। ग्राहक संतुष्टि, नैतिक व्यावसायिक मूल्यों और निरंतर सुधार के साथ ब्रांड अपनी पहुंच का लगातार विस्तार कर रहा है।

सफल फूड ब्रांड बनने के साथ-साथ अजय्स कैफे ने एक मजबूत उद्यमशीलता इकोसिस्टम भी विकसित किया है। इसके फ्रेंचाइजी नेटवर्क के माध्यम से 200 से अधिक उद्यमियों को अवसर मिला है, जबकि इसके संचालन और पार्टनर आउटलेट्स के जरिए करीब 1,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

अधिक जानकारी के लिए: https://ajays.co.in/ पर विजिट करें।