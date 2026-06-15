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वडोदरा : वर्ल्ड मास्टर्स टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में वडोदरा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

भारत के तीन पदकों में वडोदरा की खिलाड़ियों की अहम भूमिका, अंतरराष्ट्रीय मंच पर गुजरात का नाम रोशन

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वडोदरा : वर्ल्ड मास्टर्स टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में वडोदरा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

दक्षिण कोरिया के गंगनेउंग में 7 से 12 जून 2026 तक आयोजित प्रतिष्ठित विश्व मास्टर्स टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता में भारत द्वारा जीते गए तीनों पदकों में वडोदरा और गुजरात के खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

इस वैश्विक प्रतियोगिता में 175 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिससे यह उपलब्धि और भी खास बन गई। वडोदरा की खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई।

रीता जैन ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए ‘महिला 65+ एकल’ वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। वहीं वडोदरा की शीतल शाह और एल.वी. ठाकरे (लक्ष्मणराव ठाकरे) की जोड़ी ने ‘50+ मिश्रित युगल’ वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया।

शीतल शाह और ठाकरे की जोड़ी ने प्रतियोगिता में कई मजबूत अंतरराष्ट्रीय जोड़ियों को चुनौती दी। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने एक मजबूत कोरियाई जोड़ी के खिलाफ शानदार संघर्ष किया, हालांकि उन्हें 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतना एक बड़ी उपलब्धि रही। इन तीनों खिलाड़ियों की सफलता ने वडोदरा, गुजरात और पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। यह उपलब्धि सीनियर खिलाड़ियों के खेल के प्रति समर्पण, मेहनत और जुनून का प्रेरणादायक उदाहरण है।

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Tags: Vadodara

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