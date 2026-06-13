लगान के पूरे हुए 25 साल: आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर और पूरी टीम ने स्पेशल रीयूनियन स्क्रीनिंग में फिर ताज़ा कीं यादें!

मुंबई, 13 जून (वेब वार्ता)। आइकॉनिक फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए, आमिर खान ने एक स्पेशल गेट-टुगेदर होस्ट किया, जिसमें निर्देशक आशुतोष गोवारिकर और फिल्म की कास्ट और क्रू के कई मेंबर्स शामिल हुए।

यादों से भरी इस रीयूनियन ने भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक को ट्रिब्यूट दिया, जो अपनी टाइमलेस कहानी, यादगार परफॉर्मेंसेस और कभी न भूलने वाले म्यूजिक के साथ आज भी दुनिया भर के दर्शकों को इंस्पायर कर रही है।

यह शाम पुरानी यादों, किस्सों और दिल को छू लेने वाली मुलाकातों से भरी थी क्योंकि आमिर खान ने लगान के 25 शानदार साल पूरे होने की खुशी में फिल्म की कास्ट और क्रू के लिए एक पार्टी रखी थी।

15 जून को फिल्म की इस ऐतिहासिक एनिवर्सरी से ठीक पहले हुई इस रीयूनियन ने कास्ट और क्रू के कई उन मेंबर्स को एक साथ लाया, जिन्होंने भारतीय सिनेमा की इस सबसे शानदार क्लासिक फिल्म को बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी।

इस रीयूनियन में आशुतोष गोवारिकर के साथ-साथ पूरी स्टार कास्ट से पॉल ब्लैकथॉर्न, राजेंद्रनाथ जुत्शी, आदित्य लाखिया, यशपाल शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा और दयाशंकर पांडे मौजूद रहे, जिसने इस गेट-टुगेदर को फिल्म से जुड़े हर इंसान के लिए बेहद यादगार बना दिया।

आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित और आमिर खान द्वारा प्रोड्यूस की गई लगान पहली बार 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी और आगे चलकर यह एक कल्चरल फेनोमेनन बन गई।

फिल्म के इस सिल्वर जुबली साल के मौके पर, इस स्पेशल स्क्रीनिंग ने उस सिनेमाई सफर को एक ट्रिब्यूट दिया जो आज भी पीढ़ियों से दर्शकों को प्रेरित करता आ रहा है।

मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर इस प्यारी रीयूनियन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा: 25 साल बाद लगान की कास्ट के साथ दोबारा मिले आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर।

आमिर खान, ग्रेसी सिंह, रेचल शेली, पॉल ब्लैकथॉर्न, सुहासिनी मुले, कुलभूषण खरबंदा, राजेंद्र गुप्ता, रघुवीर यादव, आदित्य लाखिया, यशपाल शर्मा, अमीन हाजी और कई अन्य कलाकारों से सजी इस फिल्म में एक कमाल की स्टार कास्ट थी।

ए. आर. रहमान द्वारा कंपोज़ किए गए इसके कभी न भूलने वाले साउंडट्रैक ने दर्शकों को घनन घनन, मितवा, राधा कैसे ना जलेऔर ओ रे छोरी जैसे टाइमलेस गाने दिए।