सूरत : एएम/एनएस इंडिया और बिट्स पिलानी की साझेदारी को नई सफलता, पहले MBA बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित

हजीरा (सूरत), 11 जून 2026: दुनिया की अग्रणी इस्पात कंपनियों के संयुक्त उद्यम ArcelorMittal Nippon Steel India (एएम/एनएस इंडिया) ने क्षमता निर्माण और भविष्य के नेतृत्व विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

कंपनी ने BITS Pilani के सहयोग से संचालित मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट के पहले MBA बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित किया। हजीरा स्थित एएम/एनएस इंडिया के फ्लैगशिप प्लांट में आयोजित इस समारोह में सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

प्रोसेस इंजीनियरिंग में बी.टेक कार्यक्रम की सफलता के बाद एएम/एनएस इंडिया ने कर्मचारियों की नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन कौशल को मजबूत करने के उद्देश्य से मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट में MBA कार्यक्रम शुरू किया था।

कंपनी के अनुसार, वर्तमान में इस कार्यक्रम के कई बैच संचालित हो रहे हैं, जो कर्मचारियों में निरंतर सीखने की संस्कृति और संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

यह कार्यक्रम पारंपरिक MBA पाठ्यक्रमों से अलग है। इसे आधुनिक स्टील उद्योग की जटिल चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसमें सप्लाई चेन प्रबंधन, रणनीतिक वित्त, संगठनात्मक नेतृत्व, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सतत विनिर्माण और डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया जैसे विषयों को शामिल किया गया।

कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि कर्मचारियों ने अपनी नियमित जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त की। मल्टी-मोडल लर्निंग सिस्टम के माध्यम से प्रतिभागियों ने अपने कार्यस्थल पर अर्जित अनुभवों को शैक्षणिक अध्ययन से जोड़ा।

स्टीलमेकिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न विभागों से जुड़े स्नातकों ने अपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से परिचालन संबंधी चुनौतियों के समाधान, उत्पादकता वृद्धि और कार्यकुशलता सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि पेशेवर जिम्मेदारियों के साथ उच्च शिक्षा पूरी करना अनुशासन और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने स्नातकों को निरंतर उत्कृष्टता की ओर बढ़ते रहने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

एएम/एनएस इंडिया के डायरेक्टर एवं वाइस प्रेसिडेंट (एचआर एवं एडमिनिस्ट्रेशन) आशुतोष तेलंग ने कहा कि कंपनी में निरंतर सीखना क्षमता निर्माण और प्रदर्शन सुधार का आधार है। उन्होंने कहा कि बिट्स पिलानी के साथ यह सहयोग ऐसे नेतृत्वकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो तकनीकी दक्षता और व्यावसायिक समझ का प्रभावी समन्वय कर सकें।

वहीं, बिट्स पिलानी के डिप्टी डायरेक्टर (ऑफ-कैंपस प्रोग्राम्स एंड इंडस्ट्री एंगेजमेंट) एस. गुरुनारायणन ने कहा कि यह साझेदारी उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है।

उनके अनुसार, आज के औद्योगिक परिवेश में नेतृत्व के लिए केवल प्रबंधन कौशल ही नहीं, बल्कि तकनीकी नवाचार और सतत विकास की गहरी समझ भी आवश्यक है।

कंपनी का मानना है कि यह पहल भविष्य के लिए तैयार नेतृत्व पाइपलाइन विकसित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और भारत के स्टील एवं विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।