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सूरत : नगर निगम को मिले नए 'कप्तान': माया मावानी बनीं शहर की नई मेयर, राजन पटेल को फिर मिली स्टैंडिंग कमेटी की कमान

एक महीने से चल रहा सस्पेंस खत्म, सुधाकर चौधरी बने डिप्टी मेयर, अल्पा महेता को रूलिंग पार्टी लीडर की जिम्मेदारी

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सूरत : नगर निगम को मिले नए 'कप्तान': माया मावानी बनीं शहर की नई मेयर, राजन पटेल को फिर मिली स्टैंडिंग कमेटी की कमान

सूरत। लंबे समय से चल रही चर्चाओं, राजनीतिक समीकरणों और रिपीटेशन-नो रिपीटेशन की अटकलों के बीच आखिरकार सूरत नगर निगम के नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी गई। चुनाव परिणाम आने के करीब एक महीने बाद भारतीय जनता पार्टी ने मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों का ऐलान किया।

120 में से 115 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर भारी बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार पदाधिकारियों के चयन में काफी माथापच्ची करनी पड़ी। संगठन और नेतृत्व स्तर पर लंबे मंथन के बाद नामों पर अंतिम सहमति बनी।

घोषित नामों के अनुसार, सूरत शहर की नई मेयर के रूप में माया मवानी को चुना गया है। वहीं सुधाकर चौधरी को डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम की सबसे प्रभावशाली मानी जाने वाली स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद पर एक बार फिर राजन बकुल पटेल को नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, अल्पाबेन मेहलान को रूलिंग पार्टी लीडर तथा उर्मिला त्रिपाठी को दंडक नियुक्त किया गया है।

स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों में राजन पटेल (चेयरमैन), धर्मेश भलाला, केयूर पटेल, सुहानी यादव, सुमनदेवी गर्ग, महेंद्र देसाई, कविता अनुगुल्ला, कीता देसाई, मनु बलार, राजू प्रियदर्शिनी, संगीता परमार और अनीता राणा के नाम शामिल हैं।

राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के नाम को लेकर रही। सूत्रों के अनुसार, इस पद को लेकर संगठन और नेतृत्व के बीच लंबे समय तक मंथन और खींचतान चली। आखिरकार पार्टी ने अनुभव और संतुलन को प्राथमिकता देते हुए राजन पटेल पर दोबारा भरोसा जताया।

इतनी बड़ी बहुमत सरकार होने के बावजूद नामों की घोषणा में हुई देरी को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होती रहीं। हालांकि, अब नए पदाधिकारियों के ऐलान के साथ सूरत नगर निगम में नए कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत हो गई है।

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Tags: Surat

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