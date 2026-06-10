सूरत : SGCCI ने व्यारा, वालोड और मांगरोल को नई औद्योगिक नीति में उच्च श्रेणी में शामिल करने की मांग उठाई

सूरत, 10 जून 2026: सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने गुजरात सरकार की प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति के तहत दक्षिण गुजरात के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों को अधिक प्रोत्साहन देने की मांग की है।

इस संबंध में चैंबर ने गुजरात के गृह राज्य मंत्री एवं डिप्टी मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को प्रतिनिधित्व सौंपकर तापी जिले के व्यारा और वालोड तथा सूरत जिले के मांगरोल तालुका को ‘कैटेगरी-1’ अथवा कम से कम ‘कैटेगरी-2’ में शामिल करने का आग्रह किया है।

चैंबर के अध्यक्ष अशोक जीरावाला और पदाधिकारियों ने कहा कि इन तालुकाओं का वर्तमान औद्योगिक वर्गीकरण उनकी वास्तविक विकास आवश्यकताओं और भविष्य की औद्योगिक संभावनाओं के अनुरूप नहीं है। चैंबर का मानना है कि उच्च श्रेणी में पुनर्वर्गीकरण से इन क्षेत्रों को अधिक आर्थिक प्रोत्साहन और सरकारी सहायता प्राप्त हो सकेगी।

प्रतिनिधित्व में बताया गया है कि तापी जिले का व्यारा तालुका वर्तमान में कैटेगरी-3 में शामिल है, जबकि वालोड कैटेगरी-2 में है। वहीं सूरत जिले का मांगरोल तालुका भी कैटेगरी-3 में वर्गीकृत है। चैंबर ने मांग की है कि व्यारा और वालोड को कैटेगरी-1 तथा मंगरोल को कम से कम कैटेगरी-2 अथवा कैटेगरी-1 में शामिल किया जाए।

चैंबर के अनुसार, ये तीनों क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग-6 और राष्ट्रीय राजमार्ग-48 से जुड़े हुए हैं तथा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर और बारडोली क्षेत्र के निकट स्थित होने के कारण औद्योगिक विस्तार के लिए उपयुक्त स्थान साबित हो सकते हैं। सूरत और आसपास के विकसित क्षेत्रों में भूमि की कीमतों में वृद्धि और उपलब्धता की कमी के चलते नए उद्योगों के लिए वैकल्पिक क्षेत्रों की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

प्रतिनिधित्व में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन तालुकाओं में भूमि अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध है, जनसंख्या घनत्व कम है और स्थानीय स्तर पर पर्याप्त आदिवासी एवं ग्रामीण श्रमशक्ति उपलब्ध है। ऐसे में यदि सरकार नई औद्योगिक नीति में अतिरिक्त सब्सिडी और प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है, तो यहां बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया जा सकता है।

SGCCI ने विश्वास व्यक्त किया है कि दक्षिण गुजरात के अनेक उद्योगपति और निवेशक इन क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने के इच्छुक हैं। चैंबर का मानना है कि इस कदम से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, शहरों की ओर पलायन कम होगा और आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

चैंबर ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति तैयार करते समय क्षेत्रीय संतुलित विकास के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देगी और व्यारा, वालोड तथा मंगरोल जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन देकर उन्हें दक्षिण गुजरात के नए औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।