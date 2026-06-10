विराट कोहली बने देश के सबसे धनी सेलिब्रिटी: 3,542 करोड़ की ब्रांड वैल्यू के साथ शाहरुख और धोनी को छोड़ा पीछे

नई दिल्ली, 10 जून (वेब वार्ता)। क्रिकेट के ‘किंग’ विराट कोहली ने ब्रांड वैल्यू के मामले में देश के सभी दिग्गजों को पीछे छोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

फॉर्च्यून इंडिया और इंटरब्रांड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, विराट कोहली 3,542 करोड़ रुपये की ब्रांड वैल्यू के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनकर उभरे हैं। उन्होंने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े सितारों को पछाड़कर सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

मूल्यांकन के नए मानक

सेलिब्रिटीज की इस ब्रांड वैल्यू का आकलन केवल उनकी कमाई या फॉलोअर्स के आधार पर नहीं किया गया है। रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था इंटरब्रांड ने विश्वसनीयता, लोकप्रियता, सामाजिक जिम्मेदारी और प्रभाव क्षमता जैसे छह प्रमुख मानकों का विस्तृत विश्लेषण किया है।

इस अध्ययन में टॉप-10 सूची में तीन क्रिकेटर्स और सात फिल्मी सितारों ने अपनी जगह बनाई है। प्रियंका चोपड़ा महिला सेलिब्रिटीज में सबसे आगे रही हैं, जबकि टॉप-25 की सूची में दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना और स्मृति मंधाना जैसी प्रभावशाली महिला सितारों ने भी अपनी मजबूती दर्ज कराई है।

टॉप सितारों की सूची में बदलाव

इस प्रतिष्ठित सूची में शाहरुख खान दूसरे और प्रियंका चोपड़ा तीसरे स्थान पर काबिज हैं, जबकि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चौथे और बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह पांचवें पायदान पर हैं।

रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि आज के दौर में सेलिब्रिटी का प्रभाव केवल उनके काम तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रांड के साथ जुड़ाव और सामाजिक जिम्मेदारी भी उनकी वैल्यू तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

यह सूची भारतीय मनोरंजन और खेल जगत के बढ़ते व्यावसायिक प्रभाव का एक स्पष्ट प्रमाण है।