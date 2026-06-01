आईपीएल 2026: आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार जीता खिताब

अहमदाबाद, 01 जून (वेब वार्ता)। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है।

इस जीत के साथ ही आरसीबी अब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की कतार में शामिल हो गई है, जिन्होंने अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस खिताबी मुकाबले में आरसीबी का दबदबा देखने को मिला।

फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस द्वारा दिए गए 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने 18वें ओवर में ही जीत दर्ज कर ली। विराट कोहली ने नाबाद 75 रनों की जादुई पारी खेली, जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।

कोहली का साथ वेंकटेश अय्यर (32 रन) और टिम डेविड (24 रन) ने बखूबी दिया, जिससे आरसीबी ने 5 विकेट शेष रहते ही मैच अपने नाम कर लिया।

इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर मात्र 155 रन ही बना सकी। आरसीबी की ओर से रसीख सलाम ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके, जबकि भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड को 2-2 सफलताएं मिलीं।

गुजरात के लिए वॉशिंग्टन सुंदर ने सर्वाधिक 50 रन बनाए, लेकिन अन्य बल्लेबाज आरसीबी के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण के सामने टिक नहीं पाए।