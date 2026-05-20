सूर्यवंशी का ‘हल्ला-बोल’, राजस्थान टॉप -4 में

जयपुर, 20 मई (वेब वार्ता)। जयपुर के सवाई मान सिंह क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2026 का 64वां मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान ने लखनऊ को 7 विकेट से मात दी। इससे पहले राजस्थान के कप्तान यशस्वी जायसवाल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए LSG ने RR के सामने 221 रन का विशाल टारगेट खड़ा कर दिया। राजस्थान के लिए मुश्किल दिख रहे इस लक्ष्य को वैभव सूर्यवंशी की घातक बल्लेबाजी ने आसान बना दिया और RR ने टारगेट को 5 गेंद व 7 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया।

वैभव सूर्यवंशी ने फिर से खेली तूफानी पारी

एक बार फिर से 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से सबको हैरान कर दिया। 221 रनों का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स के लिए इस खिलाड़ी ने टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूर्यवंशी ने मात्र 38 गेंदों में 93 रन की विस्फोटक पारी खेलकर मुश्किल से दिख रहे इस मैच को राजस्थान रॉयल्स की झोली में डाल दिया। उनकी इस पारी में 7 चौके व 10 छक्के शामिल रहे।

सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर 39 गेंद में 75 और फिर ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर महज 45 गेंद में 105 रन की साझेदारी की।

वैभव सूर्यवंशी के अलावा कप्तान यशस्वी जायसवाल ने 23 गेंदों में 43 रन बनाए। वहीं, ध्रुव जुरेल 38 गेंद में 53 रन की अर्धशतकीय पारी खेलकर नाबाद रहे। वहीं, इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने टीम को काफी निराश किया। यदि विकेट की बात करें तो आकाश महाराज सिंह और मोहसिन खान ने आरआर के 1-1 बल्लेबाज को अपना शिकार बनाया।

लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी

इस मुकाबले में लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने 57 गेंदों में 11 चौको व 5 छक्कों की मदद से कुल 96 रन बनाए।

वहीं, पहले विकेट के लिए मार्श ने जोश इंग्लिश के साथ मिलकर 50 गेंदों में 109 रन की साझेदारी की। 9वें ओवर में 109 रन के स्कोर पर लखनऊ सुपर जाएंट्स को जोश इंग्लिश के रूप में पहला झटका लगा।

जोश इंग्लिश में भी टीम के लिए अहम पारी खेली। उन्होंने 29 गेंदों में 7 चौके व 3 छक्कों की मदद से 60 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं, निकोलस पूरन का बल्ला खामोश रहा। पूरन 11 गेंदों में सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हुए। यदि कप्तान ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने 23 गेंदों पर 35 रन बनाए।

अब्दुल समद और आयुष बडोनी अपना खाता न खोल सके।

सवाई मान सिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के ज्यादातर गेंदबाज महंगे साबित हुए। संदीप शर्मा 14.30, सुशांत मिश्रा 11.50, ब्रिजेश शर्मा 11 तो दासुन शनाका ने 10 की इकोनॉमी से रन खर्च किए। वहीं, विकेट की बात करें तो दासुन शनाका ने 2 और जोफ्रा आर्चर ने अंत में 1 विकेट अपने नाम किया।