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सनराइजर्स हैदराबाद की चेन्नई पर जीत के साथ प्लेऑफ में शानदार एंट्री

गुजरात टाइटन्स भी रेस में शामिल, चौथी सीट के लिए महासंग्राम

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सनराइजर्स हैदराबाद की चेन्नई पर जीत के साथ प्लेऑफ में शानदार एंट्री

चेन्नई, 19 मई (वेब वार्ता)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2026) के रोमांचक 63वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को कड़ाई से शिकस्त देकर प्लेऑफ का कूटनीतिक टिकट पक्का कर लिया है।

डिजिटल मीडिया को मिली आधिकारिक खेल रिपोर्ट के अनुसार, इस कड़क जीत के बाद न केवल हैदराबाद ने अंतिम चार में अपनी जगह सुरक्षित की, बल्कि शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन्स के लिए भी प्लेऑफ का कूटनीतिक रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया है।

अंक तालिका में अब आरसीबी 18 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज है, जबकि हैदराबाद और गुजरात की टीमें 16-16 अंकों के साथ मजबूती से दूसरे और तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं।

चेन्नई के खिलाफ सोमवार के इस करो या मरो वाले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के सबसे बड़े नायक इशान किशन रहे। चेन्नई द्वारा दिए गए 181 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए, किशन ने कड़ाई से धैर्य और आक्रामक खेल का परिचय देते हुए एक कड़क अर्धशतकीय पारी खेली।

उनकी इस कूटनीतिक बल्लेबाजी ने चेन्नई के गेंदबाजों के हौसले कड़ाई से पस्त कर दिए। इस हार के साथ ही गत विजेता चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ की राहें अब बेहद कठिन हो गई हैं और उनका भविष्य अब दूसरी टीमों के परिणाम पर कड़ाई से निर्भर हो गया है।

आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में चौथी और अंतिम सीट के लिए अब पांच टीमों के बीच कड़ा और कूटनीतिक संघर्ष छिड़ गया है। वर्तमान में पंजाब किंग्स (13 अंक), चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (सभी 12-12 अंक) के बीच चौथी जगह हासिल करने के लिए कड़ाई से जंग जारी है।

राजस्थान रॉयल्स के पास अभी दो कड़े मुकाबले शेष हैं, जबकि चेन्नई और दिल्ली को अपना अंतिम मैच कड़ाई से जीतना अनिवार्य होगा। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अंक तालिका के इस कूटनीतिक चक्रव्यूह को भेदकर कौन सी टीम अंतिम चार में अपना कड़क स्थान सुरक्षित कर पाती है।

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Tags: Indian Premier League (IPL)

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