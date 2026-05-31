अंडर-18 हॉकी एशिया कप: ‘पूल ए’ मैच में जापान ने भारत को 4-2 से हराया

काकामिगहारा, 31 मई (वेब वार्ता)। अंडर-18 एशिया कप 2026 के ‘पूल ए’ मैच में भारतीय पुरुष टीम को मेजबान जापान के हाथों 2-4 से हार का सामना करना पड़ा।

रविवार को खेले गए इस मैच में भारत की तरफ से आशीष तानी पूर्ति और कप्तान केतन कुशवाहा ने गोल दागे, जबकि जापान के लिए गोल करने वालों में कप्तान योशिओका माहिरो, फुजिवारा युमा, यासुई केंगो और ताकाहाशी आओने शामिल थे। अब भारत का अगला मुकाबला 1 जून को कोरिया से होगा।

मैच का पहला क्वार्टर काफी कड़ा रहा, जिसमें दोनों टीमें मिडफील्ड में गेंद पर कब्जे के लिए संघर्ष करती नजर आईं। हालांकि, जापान ने 15वें मिनट में गतिरोध तोड़ा। मेजबान टीम ने एक बेहतरीन रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें वतानाबे अत्सुहिरो ने गेंद को कप्तान योशिओका माहिरो (15वें मिनट) को पास किया, जिन्होंने डाइव लगाते हुए गोल दागा।

कुछ ही देर बाद दूसरे क्वार्टर में, फुजिवारा युमा (20वें मिनट) को बाएं फ्लैंक पर जगह मिली, जिन्होंने अपने मार्कर को छकाया और गोल के ऊपरी दाएं कोने में एक जोरदार बैकहैंड शॉट मारकर मेजबान टीम की बढ़त दोगुनी कर दी। 5 मिनट बाद, भारत को दिन का अपना पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसे आशीष तानी पूर्ति (25वें मिनट) के सटीक शॉट की मदद से सफलतापूर्वक गोल में बदला गया।

भारत ने दूसरे हाफ की शुरुआत जोरदार तरीके से करते हुए 32वें मिनट में ही बराबरी का गोल कर दिया। मेहमान टीम को एक पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसे शुरू में जापानी गोलकीपर ने बचा लिया था।

हालांकि, जापान समय पर गेंद को क्लीयर करने में नाकाम रहा और कप्तान केतन कुशवाहा (32वें मिनट) ने गोल के सामने पड़ी गेंद पर झपट्टा मारा और उसे गोलकीपर के ऊपर से चिप करते हुए खेल को बराबर कर दिया।

जापान को 34वें मिनट में एक और पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसे एक बार फिर एक अलग रणनीति के जरिए गोल में बदला गया। इस बार, वतानाबे अत्सुहिरो ने यासुई केंगो (34वें मिनट) को पास दिया, जिन्होंने गेंद को नेट में टैप कर दिया।

तीसरे क्वार्टर में तीन मिनट शेष रहते, जापान ने ताकाहाशी आओने (42वें मिनट) के फील्ड गोल की मदद से अपनी बढ़त को और बढ़ा दिया। भारत ने मैच में वापसी करने की कोशिश में आखिरी क्वार्टर में कई हमले किए, लेकिन जापान अपनी जगह पर डटा रहा और यह सुनिश्चित किया कि मैच के आखिर तक उसका गोल सुरक्षित रहे, और इस तरह उसने तीन अंक हासिल किए।