सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से हराकर राजस्थान रॉयल्स क्वालीफायर 2 में पहुंची

न्यू चंडीगढ़, 28 मई (वेब वार्ता)। वैभव सूर्यवंशी (97) और ध्रुव जुरेल (50) की आतिशी अर्धशतकीय पारियों के बाद जोफ्रा आर्चर की अगुवाई गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद 47 रनों से हरा दिया है।

इस जीत के साथ ही आर आर ने क्वालीफायर 2 में जगह बना ली है। आरआर के 244 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एसआरएच की टीम 196 रन पर सिमट गई है।

इस तरह आईपीएल 2026 में उनका सफर अब यहीं पर समाप्त हो गया है। जब आरआर ने पहले खेलते हुए 243 रन बनाए थे, तब किसी ने भी सनराइजर्स हैदराबाद को मैच से बाहर नहीं रखा था। क्योंकि सबको पता था कि एसआरएच के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो इस टार्गेट को चेज कर सकते हैं।

हालांकि आर्चर ने दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। इसके बाद पावरप्ले में टीम ने अपने टॉप ऑर्डर के चार बल्लेबाज गंवा दिए। यहीं से मैच एसआरएच की टीम काफी पीछे हो गई और कभी वापसी नहीं कर पाई।

नीतीश रेड्डी और सलील अरोड़ा की साझेदारी ने थोड़ी उम्मीद जगाई थी लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब दूसरे क्वालीफायर में आरआर का सामना गुजरात टाइटंस से होगा, वहीं एसआरएच का सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। 244 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा (शून्य) का विकेट गंवा दिया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये इशान किशन ने ट्रेविस हेड के साथ दूसरे विकेट लिए आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 50 रन जोड़े। तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने इशान किशन को आउटकर आरआर का दूसरी सफलता दिलाई।

इशान किशन ने 11 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्के लगाते हुए 33 रन बनाये। अगले ओवर में बर्गर ने आर स्मरण (पांच) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। पांचवें ओवर में आर्चर ने ट्रेविस हेड को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। ट्रेविड हेड ने आठ गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए 17 रन बनाये।

हाइनरिक क्लासन ने 10 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए18 रन बनाये। उन्हें यश पुंजा ने आउट किया। हैदराबाद का छठा विकेट 11वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में गिरा। नीतीश कुमार रेड्डी ने 20 गेंदों में तीन चौके और दो छक्कों की मदद से 38 रनों की पारी खेली।

उन्हें रवींद्र जडेजा ने आउट किया। अगले ओवर में सुशांत मिश्रा ने कप्तान पैट कमिंस (एक) रन को आउट किया। 15वें ओवर में जडेजा ने सलील अरोड़ा को आउट कर आरआर को आठवीं सफलता दिलाई।

सलील अरोड़ा ने 21 गेंदों में दो चौके और दो छक्के लगाते हुए 35 रनों की पारी खेली। नांद्रे बर्गर ने ईशान मलिंगा (पांच) को आउट कर आरआर को नौवीं सफलता दिलाई। आरआर के गेंदबाजी आक्रमण के आगे सनराइजर्स हैदराबाद 19.2 ओवरों में 196 रनों पर सिमट गई। संशांत मिश्रा ने शिवांग को आउट कर हैदराबाद की पारी का अंत किया।

आरआर के लिए जोफ्रा आर्चर ने तीन विकेट लिये। रवींद्र जडेजा को दो विकेट मिले। सुशांत मिश्रा को दो विकेट मिले। यश पुंजा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले आज यहां सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी आआर को वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए पहले विकेट के लिए आठ ओवरों में 125 रन जोड़ डाले। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का एक आईपीएल सत्र में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

सूर्यवंशी अब एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा (60) छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। हालांकि वे आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए सूर्यवंशी, 29 गेंद पर 97 रनों की पारी खेलकर आउट: हुए। वह बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, ऑफ स्टंप की लाइन, कट किया लेकिन डीप थर्ड में लपक लिए गए। उन्हें प्रफुल्ल हिंगे ने आउट किया।

11वें ओवर में शिवांग कुमार ने यशस्वी जायसवाल (29) रन का शिकार कर लिया। ध्रुव जुरेल और कप्तान रियान पराग बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में आउट हुये। दोनों बल्लेबाजो प्रफुल्ल हिंगे ने आउट किया। ध्रुव जुरेल ने 21 गेंदों में पांच चौके और तीन छक्के लगाते हुए (50) रनों की पारी खेली।

ध्रुव जुरेल को आउट करने बाद हैदराबाद के गेंदबाजो ने वापसी की। रियान पराग ने 12 गेंदों में दो चौके और दो छक्के उड़ाते हुए (26) रन बनाये। 17वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान मलिंगा ने दसून शानका (पांच) को आउट किया।

19वें ओवर की पहली गेंद पर डॉनोवन फरेरा (12) रनआउट हुये। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर (चार)रन बाउंड्री पर कैच आउट हुये। नांद्रे बर्गर (एक) रनआउट हुये।

राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 243 रनों का स्कोर बनाया। यह आईपीएल इतिहास में आरआर का अब तक सबसे बड़ा स्कोर है। रवींद्र जडेजा 12 रन बनाकर नाबाद रहे सनराइजर्स हैदराबाद ने आखिरी पांच ओवर में सिर्फ 36 रन दिए और पांच विकेट चटका दिए।

इसी वजह से आरआर 250 तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि एलिमिनेटर को देखते हुए यह काफी बड़ा स्कोर कहा जा सकता है। यह आईपीएल प्लेऑफ इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है।

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए प्रफुल्ल हिंगे ने तीन विकेट लिये। नीतीश कुमार रेड्डी ,शिवांग कुमार और ईशान मलिंगा ने एक- एक बल्लेबाज को आउट किया।