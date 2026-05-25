राजकोट में बस पलटने से दो महिलाओं की मौत, 20 अन्य घायल

राजकोट, 25 मई (वेब वार्ता)। गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल कस्बे के पास सोमवार तड़के श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थल ले गई एक निजी बस के पलट जाने से एक महिला और उसकी पुत्रवधू की मौत हो गई और लगभग 20 अन्य लोग घायल हो गए। यह जानकारी पुलिस ने दी।

एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना गोंडल तालुका के वोराकोटडा गांव के पास सुबह करीब 4:30 बजे हुई, जब बस चालक ने एक संकरी सड़क पर सामने से आ रहे एक ट्रक को रास्ता देने के लिए बस को पीछे किया।

पुलिस के अनुसार, करीब 60 श्रद्धालुओं को लेकर बस रविवार सुबह गोंडल से बगदाणा समेत धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए रवाना हुई थी। यह घटना सोमवार को श्रद्धालुओं के लौटते समय घटी।

राजकोट ग्रामीण के सहायक पुलिस अधीक्षक प्रखर कुमार ने बताया कि वाहन को पीछे करते समय चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया और बस एलिवेटेड रोड के नीचे स्थित एक खेत में पलट गई।

उन्होंने कहा, “सड़क संकरी है और दो वाहन एकसाथ पार नहीं कर सकते थे। बस चालक ने ट्रक को रास्ता देने के लिए बस को पीछे किया, लेकिन दूरी का गलत अनुमान लगा लिया, जिसके कारण वाहन खेत में पलट गया।”

कुमार ने बताया कि बस के खेत में पलटने से खिड़की के पास बैठी दो महिलाओं को सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि लगभग 20 यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जबकि अन्य बाल-बाल बच गए।

मृतकों की पहचान शांताबेन मकवाना और उनकी पुत्रवधू मंजुबेन मकवाना के रूप में हुई है, दोनों गोंडल की निवासी थीं। पुलिस ने बताया कि आगे की तहकीकात जारी है और जांच पूरी होने के बाद चालक के खिलाफ कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा।