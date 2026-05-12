राजकोट : प्रिंसिपल ट्रेनिंग क्लास के तहत शिक्षकों ने किया राजकोट रीजनल इन्फॉर्मेशन ऑफिस का दौरा

‘प्रिंसिपल एजुकेशन ट्रेनिंग क्लास’ के अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर के सात शिक्षकों की टीम ने राजकोट स्थित रीजनल इन्फॉर्मेशन ऑफिस का शैक्षणिक दौरा किया। इस दौरान शिक्षकों को सूचना विभाग की कार्यप्रणाली तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में उसकी भूमिका से अवगत कराया गया।

दौरे के दौरान सहायक सूचना निदेशक राधिकाबेन व्यास ने शिक्षकों को सूचना विभाग के विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार की जनहितकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में सूचना विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शिक्षकों को कार्यालय के विभिन्न विभागों का भ्रमण कराया गया, जहां उन्हें न्यूज़ राइटिंग, जनसंपर्क, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जैसे कार्यों की व्यावहारिक जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कार्यालय की संपादकीय और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से भी शिक्षकों को परिचित कराया तथा कार्य करने के प्रभावी तरीकों पर मार्गदर्शन प्रदान किया।

दौरे के समापन पर शिक्षकों ने सूचना विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यहां प्राप्त जानकारी शिक्षा क्षेत्र में भी उपयोगी साबित होगी। इस अवसर पर सहायक सूचना निदेशक प्रियंकाबेन परमार, कानाभाई पिथिया, किशनभाई मोलिया, राजेशभाई दवे, राजेशभाई मकड़िया, भारतीबेन उंधड़, रीताबेन भट्ट और जानवीबेन मेहता सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।