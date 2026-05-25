अहमदाबाद : यशवंत व्यास को ‘महासम्मान अवॉर्ड 2026’ से नवाजा गया

अहमदाबाद। प्रसिद्ध इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, लेखक और शिक्षाविद् यशवंत व्यास को अंग्रेज़ी भाषा प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ‘महासम्मान अवॉर्ड 2026’ से सम्मानित किया गया।

यह सम्मान गुजरात के मुख्यमंत्री भुपेन्द्र पटेल द्वारा 22 मई 2026 को अहमदाबाद स्थित हॉटेल हीललॉक में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन झी 24 कलाक द्वारा किया गया था।

यशवंत व्यास पिछले कई वर्षों से अंग्रेज़ी भाषा शिक्षण, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग और शैक्षणिक लेखन के माध्यम से विद्यार्थियों और युवाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। एक प्रशिक्षक और लेखक के रूप में उनका योगदान शिक्षा जगत में सराहनीय माना जाता है।

इस अवसर पर उन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक माय ऑन इंग्लिश ग्रामर ग्रंथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भेंट कर सम्मान व्यक्त किया।

सम्मान प्राप्त करने के बाद यशवंत व्यास ने कहा कि यह पुरस्कार उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक है और वे भविष्य में भी शिक्षा तथा भाषा जागरूकता के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते रहेंगे।

समारोह में गुजरात के कई शिक्षाविद्, सामाजिक अग्रणी और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।