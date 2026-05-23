वडोदरा में जून में होगा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन

गांधीनगर, 23 मई (वेब वार्ता)। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन (वीजीआरसी) का मध्य गुजरात संस्करण इस वर्ष जून के अंतिम सप्ताह में वडोदरा में आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस क्षेत्र में अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, आणंद, खेड़ा, पंचमहाल, दाहोद,छोटा उदयपुर, नर्मदा और महिसागर जिले शामिल हैं, जिनकी गुजरात के कुल विनिर्माण में 28 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के जिला-स्तरीय आंकड़ों में मध्य गुजरात ने राज्य के अन्य परिवहन उपकरण विनिर्माण उत्पादन का 93 प्रतिशत योगदान दिया।

इसके अलावा, वाहन और वाहनों के कलपुर्जों में 92 प्रतिशत, पेय पदार्थों में 70 प्रतिशत तथा दवा और विद्युत उपकरणों में 63-63 प्रतिशत योगदान है।