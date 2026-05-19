वडोदरा : जनगणना 2027 की तैयारियां तेज, सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल पर नागरिकों से जानकारी भरने की अपील

राज्य में जनगणना प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल के माध्यम से अब नागरिक स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इस संबंध में वडोदरा जिला कलेक्टर अनिल धामेलिया ने जिले के नागरिकों से पोर्टल पर समय रहते जानकारी भरने और जनगणना कर्मचारियों को सहयोग देने की अपील की है।

जिला कलेक्टर अनिल धामेलिया ने बताया कि राष्ट्रीय जनगणना देश का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके माध्यम से जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक और आवास संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की योजना बनाने तथा उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में किया जाता है।

उन्होंने बताया कि सेल्फ-एन्यूमरेशन की प्रक्रिया 17 मई से 31 मई 2026 तक चलेगी। इस दौरान नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर और OTP दर्ज कर आवश्यक जानकारी भर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद नागरिकों को अंग्रेजी अक्षर ‘H’ से शुरू होने वाली 11 अंकों की एक विशेष SE ID प्रदान की जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि इसके बाद 1 जून से 30 जून 2026 तक हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) चलाया जाएगा, जिसके तहत जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। उस समय नागरिकों को अपनी SE ID जनगणना कर्मचारियों को दिखानी होगी। जनगणना कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए वडोदरा जिले में व्यापक स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। जिले में 2500 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों को इस कार्य में लगाया गया है।

जिला कलेक्टर अनिल धामेलिया ने कहा, “पोर्टल पर जानकारी भरना बेहद आसान है। मैंने स्वयं भी सेल्फ-एन्यूमरेशन किया है। नागरिक गुजराती भाषा में भी आसानी से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं।” उन्होंने नागरिकों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और सही व पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान प्राप्त सभी जानकारियां सेंसस एक्ट के तहत पूरी तरह गोपनीय रखी जाती हैं और उनका उपयोग केवल सांख्यिकीय एवं विकास कार्यों के लिए किया जाता है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा सहयोग करें तथा जनगणना-2027 को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।