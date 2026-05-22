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अमेरिका भारत को देगा असीमित तेल: विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा बयान

क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए जल्द पहुंचेंगे भारत

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अमेरिका भारत को देगा असीमित तेल: विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा बयान

वॉशिंगटन, 22 मई (वेब वार्ता)। भारत दौरे से ठीक पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका भारत की जरूरत के अनुसार उसे असीमित ऊर्जा (तेल) आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

रुबियो ने कहा कि अमेरिका वर्तमान में अपने ऐतिहासिक उत्पादन और निर्यात स्तर पर है और वे भारत के ऊर्जा पोर्टफोलियो का एक प्रमुख हिस्सा बनना चाहते हैं।

मार्को रुबियो 23 से 26 मई तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और दिल्ली का दौरा करेंगे। मियामी में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने भारत को अमेरिका का एक बेहतरीन सहयोगी और रणनीतिक भागीदार बताया।

उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रति अपना उत्साह व्यक्त करते हुए वैश्विक ऊर्जा दबावों को कम करने में भी सहयोग का भरोसा दिया।

इस यात्रा का सबसे प्रमुख आकर्षण 26 मई को होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर करेंगे।

रुबियो ने इस सम्मेलन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि क्वाड सदस्य देश बहुत अच्छे साथी हैं और वे इस मंच के जरिए दोनों लोकतंत्रों के बीच गहरे संस्थागत सहयोग पर चर्चा करेंगे। यह दौरा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।

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Tags: India America Crude Oil

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