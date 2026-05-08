ईरान पर अमेरिका का प्रहार: केशम और बंदर अब्बास में मची तबाही, ट्रंप ने हमले को बताया ‘लव टैप’

तेहरान, 08 मई (वेब वार्ता)। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्धविराम के बावजूद दोनों देशों में तनाव एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। होर्मुज स्ट्रेट में हुए ईरानी हमलों के तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान के केशम और बंदर अब्बास पर जवाबी कार्रवाई की है।

फॉक्स न्यूज की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों और नियंत्रण केंद्रों को पूरी तरह निशाना बनाया है। यह बड़ा हमला सात मई की उस खतरनाक घटना के बाद हुआ है जब ईरान ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर कई मिसाइलें दागी थीं।

इस पूरे तनावपूर्ण और युद्ध जैसे माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़ी जवाबी कार्रवाई को सिर्फ एक लव टैप बताया है। सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिकी नौसेना के गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज सात मई को ओमान की खाड़ी की ओर जा रहे थे।

ईरान ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजर रहे इन शांतिपूर्ण जहाजों पर अचानक कई ड्रोन और मिसाइलों से एक बहुत बड़ा हमला कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी सेना ने सतर्कता दिखाते हुए उन सभी ठिकानों को नष्ट कर दिया जहां से ये खतरनाक हमले किए गए थे।

ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव

इन जोरदार अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद ईरान ने चौकन्ना होते हुए राजधानी तेहरान में अपना आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है।

समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक होर्मोजगन प्रांत के सिरिक और मीनाब शहर में भी कई तेज और भयानक धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान की सेना ने कड़ा ऐतराज जताते हुए आरोप लगाया है कि अमेरिका ने सीजफायर का घोर उल्लंघन करते हुए आम नागरिकों के इलाकोंपर बड़ा हमला किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर यह अहम दावा किया है कि उनके तीन डिस्ट्रॉयर जहाज सुरक्षित गुजर चुके हैं।

उन्होंने गर्व के साथ कहा कि ईरानी ड्रोन को हवा में ही जला दिया गया और वे एक मरती हुई तितली की तरह अपनी कब्र की ओर गिरते साफ दिखाई दिए। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान की छोटी नावों को भी समुद्र में डुबो दिया गया है और अमेरिकी जहाजों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

ईरान ने जवाबी कार्रवाई की दी धमकी

ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका के इस अचानक हुए हमले का बहुत ही कड़ा और मुंहतोड़ जवाब देने की खुली चेतावनी दी है। ईरानी अधिकारियों का यह भी बहुत बड़ा दावा है कि उनके जवाबी हवाई हमलों में 228 अमेरिकी सैन्य सुविधाएं पूरी तरह से तबाह हो गई हैं।

ईरान की एक सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार उनके एयर डिफेंस ने केशम में दुश्मन के दो छोटे ड्रोन भी सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर मार गिराए हैं।

इस तेजी से बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पश्चिम एशिया के लिए 25.8 अरब डॉलर के विशाल हथियार पैकेज को मंजूरी दी है।

इसके साथ ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यूएसएस जॉर्ज ए डब्ल्यू बुश से सुरक्षित उड़ान भरते एक विमान की तस्वीर भी जारी कर अपनी ताकत दिखाई है।

ईरानी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनके सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई इस पूरी गंभीर स्थिति की लगातार करीब से निगरानी कर रहे हैं।