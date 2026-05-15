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सूरत : व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल ने सीबीएसई कक्षा 12 के उत्कृष्ट परिणामों का किया गौरवपूर्ण उत्सव

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सूरत : व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल ने सीबीएसई कक्षा 12 के उत्कृष्ट परिणामों का किया गौरवपूर्ण उत्सव

सूरत, गुजरात — व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025-26 में अपने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया है।

विद्यालय परिसर खुशी और उत्साह से गूंज उठा जब विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।

विज्ञान संकाय में द्विजा मयंक वाशी ने 96.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। नव्या अग्रवाल ने 94% अंक प्राप्त किए, जबकि नीव चावला ने 93.2% अंक अर्जित किए। विशेष रूप से नीव चावला ने जीवविज्ञान विषय में 99 अंक प्राप्त कर अद्भुत विषय दक्षता का परिचय दिया।

वाणिज्य संकाय में भी विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जालक पटेल ने 88.8% अंक प्राप्त कर वाणिज्य संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद चार्मी अग्रवाल ने 79% तथा लक्ष्य कोठारी ने 78% अंक प्राप्त किए।

विद्यालय प्रबंधन ने सभी विद्यार्थियों को उनकी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई दी। इन शानदार परिणामों का श्रेय विद्यार्थियों की लगन, अभिभावकों के सहयोग तथा शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन को दिया गया।

विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती पूर्विका सोलंकी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल में हम मानते हैं कि सफलता अनुशासन, निरंतरता और समर्पण से प्राप्त होती है। हमारे विद्यार्थियों ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि सच्ची मेहनत हमेशा उत्कृष्ट परिणाम देती है। हमें अपने विद्यार्थियों पर अत्यंत गर्व है और हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि विद्यालय सदैव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है, जिससे वे आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और सफल नागरिक बन सकें।

विद्यालय प्रबंधन ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं। विद्यालय परिवार ने इस सफलता का उत्साहपूर्वक उत्सव मनाया, जो संस्था की उत्कृष्ट शैक्षणिक यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और संस्कारयुक्त शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेरित करता रहेगा तथा उन्हें भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए तैयार करता रहेगा।

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Tags: Surat PNN

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