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सूरत

सूरत : नई सिविल हॉस्पिटल में इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया गया

लंबे समय तक सेवा देने वाली रिटायर्ड नर्सों का सम्मान, पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने नर्सों को बताया समाज की प्रेरणा

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सूरत : नई सिविल हॉस्पिटल में इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया गया

सूरत। नई सिविल हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में सोमवार, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुपम सिंह गहलोत ने की। इस अवसर पर दो से तीन दशक तक स्वास्थ्य सेवा में योगदान देने वाली रिटायर्ड नर्सों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि नर्सें समाज में अनुशासन, सेवा और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि नर्सों की निस्वार्थ सेवा मरीजों के जीवन में उम्मीद जगाने का काम करती है।

नर्सें मरीजों को मानसिक और शारीरिक सहारा देकर उन्हें स्वस्थ होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने नर्सों को हमेशा सकारात्मक सोच, धैर्य और मुस्कान के साथ सेवा कार्य करने की प्रेरणा दी।

इस मौके पर पूर्व हेल्थ डायरेक्टर डॉ. विकासबेन देसाई ने मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और सकारात्मक रवैये की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज कई बार शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, इसलिए नर्सों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उनके उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर प्रियंकाबेन ने नर्सों को हर परिस्थिति में विनम्रता बनाए रखने और प्रतिक्रियात्मक के बजाय जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की सलाह दी।

कार्यक्रम में सिविल सुपरिटेंडेंट डॉ. धारित्री परमार, आरएमओ डॉ. केतन नायक, प्लास्टिक सर्जन डॉ. नीलेश कछड़िया, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नीरजाबेन पटेल, नर्सिंग काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट इकबाल कड़ीवाला, नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. इंद्रावती राव, नर्सिंग एसोसिएशन के नीलेश लाठिया, वीरेन पटेल और जगदीश बुहा सहित बड़ी संख्या में हेड नर्स, स्टाफ नर्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स उपस्थित रहे।

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Tags: Surat

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