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सूरत

सूरत : सरथाना नेचर पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने के विशेष इंतज़ाम

एयर कूलर, पानी के फव्वारे और इलेक्ट्रोलाइट पाउडर से दी जा रही राहत, पक्षियों के लिए भी खास व्यवस्था

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सूरत : सरथाना नेचर पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने के विशेष इंतज़ाम

सूरत। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित सरथाना नेचर पार्क में जानवरों और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी हीट अलर्ट के बाद पार्क प्रशासन ने पशु-पक्षियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई राहत उपाय लागू किए हैं।

सूरत सहित गुजरात के कई शहरों में गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं और लोग आवश्यक काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे हालात में नेचर पार्क प्रशासन ने जानवरों को हीट स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए व्यापक योजना तैयार की है।

पार्क में शेर, बाघ और अन्य मांसाहारी जानवरों के बाड़ों के बाहर एयर कूलर लगाए गए हैं, ताकि अंदर का तापमान नियंत्रित रखा जा सके। इसके अलावा ठंडे पानी के स्प्रे और फव्वारों के जरिए जानवरों को राहत पहुंचाई जा रही है।

जानवरों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें इलेक्ट्रोलाइट पाउडर भी दिया जा रहा है। इसमें मौजूद सोडियम और पोटैशियम जैसे तत्व शरीर में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहे हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा कम हो रहा है।

मांसाहारी और बड़े जानवरों के लिए पार्क में विशेष पानी के तालाब भी तैयार किए गए हैं। इन तालाबों में लगातार पानी भरा जा रहा है, ताकि जानवर उसमें बैठकर अपने शरीर का तापमान नियंत्रित रख सकें। यह व्यवस्था खास तौर पर शेर, बाघ और भालू जैसे जानवरों के लिए लाभदायक साबित हो रही है।

पक्षियों के लिए भी अलग से इंतज़ाम किए गए हैं। पिंजरों के आसपास स्प्रिंकलर सिस्टम, पीने के पानी और ठंडक की व्यवस्था की गई है। पार्क का स्टाफ लगातार छोटे पक्षियों की निगरानी कर रहा है, क्योंकि वे गर्मी से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं।

नेचर पार्क प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना को देखते हुए सभी व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी जानवर या पक्षी को गर्मी के कारण परेशानी न हो।

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Tags: Surat

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