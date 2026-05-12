ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को बताया ‘कचरा’: सीजफायर को कहा ‘लाइफ सपोर्ट’ पर

वॉशिंगटन, 12 मई (वेब वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा भेजे गए हालिया शांति प्रस्ताव को ‘कचरा’ करार देते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को पूरा पढ़ा भी नहीं है क्योंकि यह बेहद ‘बेवकूफी भरा’ है। राष्ट्रपति के अनुसार, वर्तमान में सीजफायर की स्थिति ‘लाइफ सपोर्ट’ पर है और ईरान अब तक के अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है।

ट्रंप ने तेहरान की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उनकी सैन्य कार्रवाई ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व को कई स्तरों पर भारी नुकसान पहुँचाया है।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ा प्रहार करते हुए ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान एक अस्थिर और खतरनाक राष्ट्र है, इसलिए परमाणु शक्ति उसके हाथ में होना दुनिया के लिए खतरा है।

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमले में ईरानी परमाणु साइट्स इतनी बुरी तरह तबाह हो गई हैं कि वहां से ‘न्यूक्लियर डस्ट’ हटाने के लिए खुद ईरान ने अमेरिका से मदद मांगी है। उन्होंने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को दुनिया के लिए एक ‘बड़ी सेवा’ बताते हुए पूर्ववर्ती प्रशासनों की ढुलमुल नीतियों की जमकर आलोचना की।

दूसरी ओर, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद-बाघेर गालिबफ ने पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका के पास ईरान के 14-सूत्रीय प्रस्ताव को मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले में देरी का आर्थिक खामियाजा अमेरिकी करदाताओं को भुगतना पड़ेगा। इस बीच, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने स्पष्ट किया है कि यूरेनियम संवर्धन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुद्दा किसी भी बातचीत के एजेंडे में शामिल नहीं है।

तेहरान का कहना है कि संभावित बातचीत का केंद्र केवल क्षेत्रीय युद्ध को समाप्त करना होना चाहिए, न कि उनके परमाणु अधिकारों पर समझौता करना।