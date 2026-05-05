वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास सीक्रेट सर्विस की बड़ी कार्रवाई: सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश कर रहे हथियारबंद संदिग्ध को एजेंट ने मारी गोली

वॉशिंगटन, 05 मई (वेब वार्ता)। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने सोमवार को व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर 15वें स्ट्रीट और इंडिपेंडेंस एवेन्यू के पास एक हथियारबंद संदिग्ध को गोली मार दी।

सीक्रेट सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर मैट क्विन ने बताया कि निगरानी दल के अधिकारियों ने संदिग्ध के पास हथियार होने का ‘विजुअल प्रिंट’ देखा था। जब सुरक्षाकर्मियों ने उससे पूछताछ करने की कोशिश की, तो संदिग्ध पैदल भागने लगा और उसने अधिकारियों पर फायरिंग कर दी।

जवाबी कार्रवाई में एजेंटों ने संदिग्ध को गोली मारकर काबू किया। इस घटना के दौरान एक नाबालिग राहगीर भी घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। राहत की बात यह है कि बच्चे की चोट जानलेवा नहीं है।

यह घटना उस समय हुई जब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैन्स का काफिला कुछ ही देर पहले उस इलाके से गुजरा था। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि काफिले और इस गोलीबारी के बीच फिलहाल कोई सीधा संबंध नहीं मिला है।

हमले का उद्देश्य क्या था और क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके निशाने पर थे, इस बारे में सीक्रेट सर्विस ने फिलहाल कोई भी कयास लगाने से इनकार कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि वे 24 घंटे हर साइट पर कड़ी निगरानी रखते हैं और जांच के बाद ही संदिग्ध की असली मंशा स्पष्ट हो पाएगी।

फिलहाल संदिग्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके जीवित बचने की उम्मीद है।

गोलीबारी के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट और सीक्रेट सर्विस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की चेतावनी दी है। इमरजेंसी क्रू और जांच एजेंसियां साक्ष्य जुटाने के लिए मौके पर तैनात हैं।

फॉक्स न्यूज के अनुसार, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और जनता के लिए किसी बड़े खतरे का संकेत नहीं है। पुलिस सड़कों पर लगे सुरक्षा कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संदिग्ध वहां अकेले था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था।