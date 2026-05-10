सीएम पद की शपथ लेने के बाद बोले विजय, ‘महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था ठीक करूंगा’

चेन्नई, 10 मई (वेब वार्ता)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने कहा कि आज मुझे तमिलनाडु की मौजूदा हालत के बारे में बात करनी है। पिछली सरकार लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ गई है।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि ऑफिस छोड़ने से पहले सरकारी खजाने को पूरी तरह खाली कर दिया गया है। ऐसे मुश्किल हालात में हमने यह जिम्मेदारी ली है। इसलिए, सबसे पहले मैं अंदर जाकर यह देखना चाहता हूं कि असल में क्या है और क्या हुआ है, और फिर एक व्हाइट पेपर रिपोर्ट के जरिए सब कुछ पारदर्शी तरीके से पेश करना चाहता हूं।

उन्होंने कहा कि जहां तक तमिलनाडु की बात है, अगर मुझे किसी से मिलना है, तो मैं कभी भी चुपके से या बंद दरवाजों के पीछे लोगों की जानकारी के बिना नहीं करूंगा। मैं जो भी करूंगा, खुले तौर पर और पारदर्शी तरीके से करूंगा।

विजय ने कहा कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ समय मिलेगा। मैं धीरे-धीरे अपने किए वादों को पूरा करने की दिशा में काम करूंगा। इस सबके लिए आपका सहयोग और सब्र जरूरी है।

उन्होंने कहा कि मैं यह पक्का करूंगा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में बनी रहे। आज से मैं ड्रग कल्चर को कंट्रोल करने के लिए हर जरूरी कदम उठाऊंगा।

इसी तरह, मैं राज्य में कानून- व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करूंगा। जिन लोगों ने भी मुझे परेशान किया या बेइज्जत किया, वे कोई भी हों, तमिलनाडु के सभी आठ करोड़ लोग मेरे अपने हैं। साथ ही, मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा।

उन्होंने कहा कि मैं जनता का एक भी पैसा नहीं छूऊंगा। यह विजय न तो गलत काम करेगा और न ही गलत काम होने देगा। चाहे वह कोई भी हो, भले ही वे मेरे करीबी लोग ही क्यों न हों? अगर किसी का ऐसा इरादा है, तो वे तुरंत यह सोचना छोड़ दें।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि मेरे दिल में रहने वाले सभी लोगों को नमस्ते। सिनेमा में अपने सफर के दौरान, मैं हमेशा कड़ी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता था।

एक सामान्य असिस्टेंट डायरेक्टर का बेटा होने के नाते, मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे लिए जिंदगी आसान नहीं होगी। मैं जानता हूं कि भूख का क्या मतलब होता है। मैं किसी शाही परिवार या खास बैकग्राउंड से नहीं आया हूं।

उन्होंने जनता से कहा कि मैं आप में से ही एक हूं, बिल्कुल आपके अपने परिवार के सदस्य की तरह, आपके भाई की तरह, आपके बेटे की तरह। मैं सच में ऐसा ही महसूस करता हूं। आप सबने मुझे उसी तरह अपनाया, आपने मुझे सिनेमा में एक बड़ी जगह दी।

उन्होंने कहा कि अब वह सब पीछे छोड़कर, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए राजनीति में आया हूं। आपने इस विजय, अपने विजय को अपने परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार और स्नेह से अपनाया। इस समय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं।

इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, मैंने संघर्षों का सामना किया। आपने भी मेरी वजह से मुश्किलों का सामना किया। इनमें से किसी को भी जरूरी न समझते हुए, आपने आज मुझे यह जगह दी है।