भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर की रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत: अप्रैल में 26 लाख से ज्यादा वाहनों की हुई बंपर बिक्री

नई दिल्ली, 05 मई (वेब वार्ता)। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत एक बड़े धमाके के साथ की है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2026 में कुल वाहनों की खुदरा बिक्री 12.94 प्रतिशत बढ़कर 26,11,317 इकाई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।

यह किसी भी वर्ष के अप्रैल महीने में दर्ज की गई अब तक की सर्वाधिक बिक्री है। फाडा के अनुसार, जीएसटी में कटौती, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर नकदी प्रवाह और रबी की अच्छी फसल जैसे सकारात्मक कारकों ने इस शानदार प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे बाजार में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

वाहन बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग हर श्रेणी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। यात्री वाहनों (PV) की बिक्री 12.21 प्रतिशत बढ़कर 4,07,355 इकाई रही, जबकि दोपहिया वाहनों ने 13.01 प्रतिशत की छलांग लगाते हुए 19,16,258 इकाइयों का आंकड़ा छुआ।

इसके अलावा, वाणिज्यिक वाहनों में 15.02 प्रतिशत और तिपहिया वाहनों में 7.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। फाडा के उपाध्यक्ष साई गिरिधर ने बताया कि छह में से पांच वाहन श्रेणियों ने अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ है, जो यह दर्शाता है कि ग्राहकों की मांग न केवल स्थिर है बल्कि लगातार मजबूत हो रही है।

आगामी तीन महीनों के लिए उद्योग का नजरिया सकारात्मक लेकिन सतर्क बना हुआ है। फाडा ने आगाह किया है कि भीषण गर्मी की भविष्यवाणी और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव ईंधन की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, जो दोपहिया और वाणिज्यिक वाहन खंड के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। हालांकि, 50 प्रतिशत से अधिक डीलर्स को अभी भी बाजार में निरंतर वृद्धि की उम्मीद है।

फाडा का मानना है कि मजबूत चौथी तिमाही के बाद उद्योग अब एक संतुलित अवस्था में प्रवेश कर रहा है, जहां आपूर्ति बाधाओं के बावजूद मांग की गति बरकरार रहने की संभावना है।