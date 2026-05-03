टी20 वर्ल्ड कप में अमनजोत की जगह किसी और को खोजना बहुत मुश्किल था: कप्तान हरमनप्रीत

मुंबई, 03 मई (वेब वार्ता)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्वीकारा है कि पीठ की चोट के कारण अमनजोत कौर की गैरमौजूदगी से, 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में होने वाले आगामी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में एक बड़ा खालीपन आ गया है। हालांकि, कप्तान ने भरोसा जताया कि भारती फुलमाली और राधा यादव सकारात्मक इरादे के साथ जिम्मेदारी संभालेंगी।

सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर अमनजोत पीठ की चोट के कारण अगले 4-5 महीनों के लिए क्रिकेट से बाहर हो गई हैं। इसी चोट के कारण वह पिछले महीने साउथ अफ्रीका में भी नहीं खेल पाई थीं। हरमनप्रीत ने कहा, “अमनजोत हमारी एक अहम खिलाड़ी थीं। बदकिस्मती से, वह अभी उपलब्ध नहीं हैं। वह अब अगले 4-5 महीनों के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगी।”

बीसीसीआई मुख्यालय में टीम की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरमनप्रीत ने कहा, “उनकी जगह, उनके जैसा कोई और खिलाड़ी ढूंढना बहुत मुश्किल था जो उनकी जगह को भर सके।” यह टीम 28 मई से 2 जून तक इंग्लैंड के खिलाफ तीन टी20 मैच भी खेलेगी।

इस बीच, भारती को साउथ अफ्रीका में दो मौके मिलने के बाद टीम में बरकरार रखा गया है। वहीं, राधा ने इस साल अलग-अलग टूर्नामेंट्स में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया है और पिछले साल इंग्लैंड में हुई सीरीज के बाद पहली बार टी20 टीम में वापसी कर रही हैं।

राधा ने 2018 में डेब्यू के बाद से अब तक 89 टी20 मैच खेले, जिसमें 103 विकेट हासिल किए। अब वह अपना पांचवां टी20 विश्व कप खेलने के लिए तैयार हैं। टीम में उनकी वापसी में अमनजोत और काशवी गौतम की चोटों के कारण देरी हुई। काशवी को दाहिने घुटने में गंभीर चोट लगी है, जिसके लिए उनकी सर्जरी होगी।

हरमनप्रीत ने कहा, “भारती को जितने भी मौके मिले, उन्होंने खुद को साबित करने की पूरी कोशिश की। हमने राधा को टीम में वापस बुलाया है, क्योंकि वह भी एक ऑलराउंडर हैं जो बल्ले, गेंद और फील्डिंग, तीनों से टीम के लिए योगदान दे सकती हैं।

अमनजोत की जगह किसी और को खोजना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब, जो भी खिलाड़ी उपलब्ध थे, हम उनके साथ टीम को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब भी हमें किसी की जरूरत हो, वे हमारे लिए तैयार रहें।”

कप्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज में गेंदबाजी यूनिट की मुश्किलों को स्वीकारते हुए कहा कि एक खराब प्रदर्शन उनके कुल रिकॉर्ड पर भारी नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, “टी20 फॉर्मेट में, जिस तरह से रन बन रहे हैं, गेंदबाजों के लिए यह एक मुश्किल काम है।

लेकिन फिर भी, वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे। दुर्भाग्य से, यह एकमात्र ऐसी सीरीज थी जहां हमारी गेंदबाजी ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन अगर मुझे इसका जवाब देना हो, तो पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद, हमने लगभग हर टी20 सीरीज जीती है। यह एकमात्र ऐसी सीरीज थी जहां हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।

इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ एक सीरीज के आधार पर मैं अपने खिलाड़ियों को नहीं आंक सकती।” कप्तान ने आगामी कैंप और इंग्लैंड सीरीज के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “इस चयन बैठक के एक हफ्ते बाद, हम एक और कैंप आयोजित करने जा रहे हैं जहां हम उन क्षेत्रों पर काम करने की कोशिश करेंगे जहां हमें लगता है कि हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।

उम्मीद है कि वर्ल्ड कप से पहले, हमें इंग्लैंड के खिलाफ एक बहुत अच्छी सीरीज खेलने का मौका मिलेगा और हम अपनी पुरानी लय हासिल कर लेंगे।”