मई 2026 में छुट्टियों की भरमार: त्योहारों और साप्ताहिक अवकाश के कारण 13 दिन बंद रहेंगे बैंक

नई दिल्ली, 01 मई (वेब वार्ता)। मई महीने की शुरुआत के साथ ही बैंकिंग कामकाज की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के अनुसार, मई 2026 में देश के विभिन्न राज्यों में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में बुद्ध पूर्णिमा और महाराणा प्रताप जयंती जैसे प्रमुख त्योहारों के साथ-साथ दूसरे व चौथे शनिवार और रविवार के साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं।

हालांकि, ये सभी छुट्टियां पूरे भारत में एक साथ लागू नहीं होंगी, बल्कि क्षेत्रीय त्योहारों के आधार पर अलग-अलग राज्यों में बैंकों के शटर गिरे रहेंगे।

बैंकों की फिजिकल शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को वित्तीय लेनदेन में विशेष परेशानी नहीं होगी। बैंक प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप और एटीएम (ATM) सेवाएं चौबीसों घंटे (24/7) सुचारू रूप से कार्य करेंगी।

ग्राहक घर बैठे ही NEFT, RTGS और IMPS के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर भी, यदि आपको चेक क्लीयरेंस,गोल्ड लोन या नई पासबुक जैसे व्यक्तिगत कार्यों के लिए बैंक जाना है, तो शाखा जाने से पहले स्थानीय अवकाशों की सूची अवश्य देख लेनी चाहिए।

मई का महीना भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए कुछ अतिरिक्त खर्च लेकर आया है। 1 मई, 2026 से बैंक ‘लेट पेमेंट फीस’ की दरों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिससे देरी से भुगतान करने वालों पर पहले से अधिक जुर्माना लगेगा।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने कुछ चुनिंदा कार्ड्स पर सालाना फीस माफी (Annual Fee Waiver) के नियमों को भी सख्त कर दिया है। यदि आप एसबीआई कार्ड का उपयोग करते हैं, तो अतिरिक्त शुल्कों से बचने के लिए समय पर भुगतान और बदली हुई शर्तों की जांच करना अनिवार्य होगा।