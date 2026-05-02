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सूरत

सूरत : उद्योग से राष्ट्रनिर्माण का संकल्प, भव्य उद्यमी सम्मेलन 3 मई को 

लघु उद्योग भारती के स्थापना दिवस पर 500 उद्यमियों के जुटने की उम्मीद, नैतिक मूल्यों के साथ उद्योग संचालन पर चर्चा

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सूरत : उद्योग से राष्ट्रनिर्माण का संकल्प, भव्य उद्यमी सम्मेलन 3 मई को 

सूरत में लघु उद्योग भारती के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले भव्य उद्यमी सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में शनिवार को संतराज ग्रुप कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के पूर्व अखिल भारतीय अध्यक्ष वजू भाई वागासिया विशेष रूप से उपस्थित रहे।

गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को होने वाले इस सम्मेलन में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री प्रकाश चंद्र की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। यह सम्मेलन शाम 6 बजे से 8 बजे तक पंचासरा भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब 500 उद्यमियों के भाग लेने की संभावना है।

कार्यक्रम का मुख्य विषय “उद्योग से राष्ट्रहित कैसे सशक्त हो” रखा गया है, जिस पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष वक्तव्य दिए जाएंगे। इसके साथ ही उद्योग संचालन में नैतिक मूल्यों के महत्व पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में मंत्री जय राम गामित, विधायक संगीता पाटिल, संजय भाई सरावगी, हंसराज जैन एवं सांवर प्रसाद बुधिया सहित कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रहेगी।

बैठक में विजय मांगुकिया, सतीश सवानी, वीरेंद्र राजावत, पंकज शर्मा, शीश पाल, महेंद्र चौधरी, हरिओम स्वामी और राधेश्याम शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर आयोजन को सफल बनाने पर चर्चा की।

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Tags: Surat

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