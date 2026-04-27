सूरत : वेसु में लिफ्ट में फंसे 11 लोग, फायर टीम ने सुरक्षित निकाला

सूरत। वेसु इलाके में स्थित आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में सोमवार को एक लिफ्ट अचानक बंद हो जाने से बड़ा हादसा टल गया। लिफ्ट में महिलाओं और बच्चों समेत कुल 11 लोग फंस गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट के बीच अचानक रुक गई। आशंका जताई जा रही है कि बिजली जाने या तकनीकी खराबी के कारण यह घटना हुई। लिफ्ट में दो छोटे बच्चे भी मौजूद थे, जिससे अंदर फंसे लोगों में घबराहट बढ़ गई और उन्होंने मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया।

आवाज़ सुनकर कॉम्प्लेक्स के अन्य निवासी मौके पर पहुंचे और तुरंत फायर विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वेसु फायर स्टेशन की टीम आधुनिक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

फायर कर्मियों ने कटर और अन्य उपकरणों की मदद से लिफ्ट का दरवाजा सावधानीपूर्वक खोला। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सभी 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

बचाए गए लोगों ने राहत की सांस ली और फायर विभाग की तत्परता की सराहना की। प्रारंभिक जांच में लिफ्ट के ओवरलोड होने या मेंटेनेंस की कमी को इस घटना का कारण माना जा रहा है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई।