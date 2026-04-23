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नेटफ्लिक्स की सीरीज़ ‘ग्लोरी’ बॉक्सर की दमदार भूमिका में धमाल मचाएंगे कुणाल ठाकुर

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नेटफ्लिक्स की सीरीज़ ‘ग्लोरी’ बॉक्सर की दमदार भूमिका में धमाल मचाएंगे कुणाल ठाकुर

मुंबई, 23 अप्रैल (वेब वार्ता)। अभिनेता कुणाल ठाकुर अपनी पिछली सीरीज़ ट्रायल के बाद ग्लोरी के साथ एक नया और सशक्त पहलू दिखाने के लिए तैयार हैं।

एक मई को प्रीमियर होने जा रही नेटफ्लिक्स सीरीज़ ग्लोरी में कुणाल एक बॉक्सर की दमदार भूमिका निभाते नजर आनेवाले हैं।

पुलकित सम्राट और दिव्येंदु के साथ एक दमदार एंसेंबल कास्ट से सजीग्लोरी में हर किरदार महत्वाकांक्षा, प्रतिद्वंद्विता और निजी संघर्षों के बीच अपनी कहानी बुनता नज़र आनेवाला है।

ऐसे में बॉक्सर के रूप में कुणाल की एंट्री इस तेज़ और भावनात्मक कहानी के केंद्र में ना सिर्फ उन्हें स्थापित करती है, बल्कि अपने किरदार के माध्यम से वे शारीरिक ताकत और भावनात्मक गहराई को भी दर्शाते हैं।

गौरतलब है कि पहली बार स्क्रीन पर बॉक्सर का दमदार किरदार निभाने के लिए कुणाल ने खास तैयारी की है। इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से खेल की अनुशासन और उसकी रॉ एनर्जी को भी बखूबी समझते हुए इसे अपनाया है।

कुणाल ठाकुर ने कहा, “ग्लोरी मेरे लिए एक बेहद खास प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें मैं पहली बार एक बॉक्सर का किरदार निभा रहा हूँ, जो काफी इंटेंस, लेयर्ड और भावनात्मक रूप से गहराई लिए हुए है।

इसके अलावा पुलकित और दिव्येंदु के साथ काम करना बेहद शानदार अनुभव रहा, और मैं करण का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर यह भरोसा जताया।”

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Tags: Entertainment Netflix

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