लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
ज़रा हटके

प्रफुल्ल हिंगे ने आईपीएल डेब्यू में तीन विकेट झटक कर रचा इतिहास

On
प्रफुल्ल हिंगे ने आईपीएल डेब्यू में तीन विकेट झटक कर रचा इतिहास

हैदराबाद, 14 अप्रैल (वेब वार्ता)। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे सोमवार आईपीएल पर्दापण में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहले ही ओवर में दो रन देकर तीन विकेट झटकर इतिहास रच दिया। वह आईपीएल में यह कारनामा करने वाले पहले गेंदबाज बन गये है।

आज यहां खेले गये मुकाबले में प्रफुल हिंगे ने अपने आईपीएल करियर के पहले ही ओवर में तीन विकेट लेकर इतिहास रच दिया। इसके बाद अपने दूसरे ओवर में रियान पराग को आउटकर अपना चौथा विकेट लिया।

प्रफुल हिंगे अपनी दूसरी ही गेंद पर युवा स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बिना खाता खोले ही शिकार कर लिया। अगली 4 गेंदों के भीतर ही ध्रुव जुरेल और लुआन ड्री प्रिटोरियस भी आउट कर दिया। तीनों बल्लेबाजो को खाता भी नहीं खेल सके।

प्रफुल हिंगे इतिहास में ऐसे पहले गेंदबाज हैं, जिन्होंने आईपीएल मैच की किसी पारी के पहले ही ओवर में 3 विकेट झटके है। वह पारी के पहले ओवर में 2 रन देकर तीन विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Indian Premier League (IPL)

Related Posts

जायसवाल की तूफानी पारी से राजस्थान की जीत की हैट्रिक

जायसवाल की तूफानी पारी से राजस्थान की जीत की हैट्रिक

IPL 2026 में छाईं महिला शक्ति की धमक, अनन्या बिड़ला से लेकर नीता अंबानी तक ने संभाली कमान

IPL 2026 में छाईं महिला शक्ति की धमक, अनन्या बिड़ला से लेकर नीता अंबानी तक ने संभाली कमान

आईपीएल 2026 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का धमाका

आईपीएल 2026 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का धमाका

यह हमारे लिए दुनिया का अंत नहीं, लगातार दूसरी हार के बाद कप्तान रहाणे ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला

यह हमारे लिए दुनिया का अंत नहीं, लगातार दूसरी हार के बाद कप्तान रहाणे ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला