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फर्रुखाबाद में समाजसेवा और विकास को लेकर नई पहल, चार प्रमुख क्षेत्रों पर जोर

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फर्रुखाबाद में समाजसेवा और विकास को लेकर नई पहल, चार प्रमुख क्षेत्रों पर जोर

नई दिल्ली, अप्रैल 13: जनहित और सामाजिक विकास को प्राथमिकता देते हुए फर्रुखाबाद में शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों के भविष्य और व्यापारिक वातावरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक नई पहल की गई है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

इस अवसर पर समाजसेवी एवं सर्जन डॉ. अरविंद गुप्ता ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब बच्चों को सही दिशा, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और युवाओं को अवसर मिलें। उन्होंने बताया कि इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रमुख फोकस क्षेत्र इस प्रकार हैं:

1.    बच्चों का उज्ज्वल भविष्य
बच्चों को बेहतर शिक्षा, मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

2.    स्वास्थ्य सेवाओं में सुधारआम नागरिकों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।

3.    शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि
सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और बच्चों को बेहतर सीखने का वातावरण प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

4.    व्यापारिक वातावरण को सशक्त बनाना

स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सहज और सहयोगी वातावरण तैयार करने पर कार्य किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

डॉ. अरविंद गुप्ता ने बताया कि यह पहल किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि समाज के समग्र विकास और जनकल्याण की भावना से प्रेरित है। इसका लक्ष्य फर्रुखाबाद को एक ऐसा क्षेत्र बनाना है, जहां हर व्यक्ति को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर मिल सके।

उन्होंने सभी नागरिकों से इस सामाजिक पहल में सहयोग देने की अपील की, ताकि मिलकर एक बेहतर और विकसित समाज का निर्माण किया जा सके।

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Tags: PNN Delhi

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