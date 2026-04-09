गांधीनगर में ब्राह्मण एडवोकेट क्लब का भव्य उद्घाटन, संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट बी. आर. शर्मा के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक पहल

गांधीनगर (गुजरात), 08 अप्रैल: गुजरात में पहली बार, गांधीनगर में ब्राह्मण एडवोकेट क्लब की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य ब्राह्मण वकीलों के कल्याण, एकता और प्रगति को बढ़ावा देना है।

यह अनूठा प्रयास संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट बी. आर. शर्मा के नेतृत्व में किया गया है, जिनके नेतृत्व और दृढ़ संकल्प ने इस संगठन को वास्तविकता में बदल दिया है।

यह भव्य कार्यक्रम ब्रह्म समाज भवन, सेक्टर-16, गांधीनगर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई ब्राह्मण अधिवक्ता और समाज के प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान, गांधीनगर ब्राह्मण एडवोकेट क्लब के उद्घाटन में गुजरात बार काउंसिल के हाल ही में निर्वाचित सदस्यों का सम्मान किया गया। जिनका सम्मान किया गया उनमें किशोरभाई त्रिवेदी, दीपेनभाई दवे, वंदनाबेन भट्ट, प्रीति जोशी और अमृता भारद्वाज शामिल थे।

निकट भविष्य में ब्राह्मण एडवोकेट क्लब को पूरे गुजरात में विस्तार देने की एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई। हाल ही में न्यायाधीश के रूप में चयनित एडवोकेट पवन व्यास, साथ ही गांधीनगर से बार काउंसिल में निर्वाचित शंकरसिंह गोहिल और करनसिंह वाघेला का भी कार्यक्रम में सम्मान किया गया।

इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट अश्विन त्रिवेदी, जो गुजरात ब्रह्म समाज के राज्य अध्यक्ष हैं; समस्त ब्रह्म समाज गुजरात के नेता पिनाकिन रावल; और मुख्य जिला सरकारी वकील हितेशभाई रावल उपस्थित रहे।

पूरा कार्यक्रम संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट बी. आर. शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। उन्हें एक सक्षम टीम का सहयोग मिला, जिसमें प्रितेश व्यास, केतन व्यास, कृष्णा रावल और रवींद्र व्यास शामिल थे, जिन्होंने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

क्लब का दृष्टिकोण केवल एकता तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य ब्राह्मण अधिवक्ताओं और ब्राह्मण समाज के सदस्यों को त्वरित और प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करना भी है। यह पहल समुदाय के लिए विश्वसनीय कानूनी मार्गदर्शन तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि पहली बार गुजरात बार काउंसिल में तीन ब्राह्मण महिला अधिवक्ताओं का चयन हुआ है, जिससे समुदाय को गर्व की अनुभूति हुई है।

निलेश पांड्या ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ, कनिष्ठ और महिला ब्राह्मण अधिवक्ताओं ने भाग लिया, जिससे इस पहल के प्रति मजबूत समर्थन और उत्साह देखने को मिला।

संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट बी. आर. शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण एडवोकेट क्लब एक मजबूत और प्रेरणादायक मंच के रूप में उभर रहा है, जो समुदाय के भीतर कानूनी सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा।