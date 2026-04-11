आईपीएल 2026: ‘प्रिय वैभव, बहुत बढ़िया’, कोहली ने सूर्यवंशी को दिया विराट आशीर्वाद

गुवाहाटी, 11 अप्रैल (वेब वार्ता)। आईपीएल 2026 में 10 मार्च को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच एक जोरदार मुकाबला खेला गया।

इस मैच में आरआर के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विस्फोटक पारी से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। वैभव ने अपनी बल्लेबाजी से ‘किंग’ के नाम से मशहूर विराट कोहली को भी अपना मुरीद बना लिया।

मैच के बाद विराट कोहली ने वैभव सूर्यवंशी की कैप पर एक खास संदेश लिखा जो उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। विराट ने मैच के बाद वैभव की कैप पर लिखा, “प्रिय वैभव, बहुत बढ़िया”।

विराट के शब्द वैभव की रोमांचक पारी को देखकर निकले थे। विराट कोहली का संदेश निश्चित रूप से वैभव के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और भविष्य में उन्हें और भी बेहतर करने की प्रेरणा देगा।

बता दें कि आरआर और आरसीबी के बीच आकर्षण और आरआर की जीत का बड़ा कारण वैभव की आक्रामक पारी रही। वैभव ने मात्र 26 गेंदों पर 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 78 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को 6 विकेट से जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई।

वैभव को उनकी विस्फोटक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वैभव अब ऑरेंज कैप होल्डर भी हैं। उन्होंने सीजन में अब तक खेले 4 मैचों में 200 रन बनाए हैं।

मैच की बात करें तो आरआर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रजत पाटीदार के 63, विराट कोहली के 32, वेंकटेश अय्यर के 29, और रोमारियो शेफर्ड के 22 रन की मदद से आरसीबी ने 8 विकेट पर 201 रन बनाए थे।

202 रन के लक्ष्य को आरआर ने सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की तूफानी पारियों की बदौलत 18 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वैभव के 78 के अलावा जुरेल ने 43 गेंदों पर 3 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 81 रन बनाए।