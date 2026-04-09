वडोदरा : खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में मयूरी गामित ने जीता कांस्य, गुजरात का बढ़ाया मान

देश के पहले ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ में वडोदरा स्थित स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रतिभाशाली एथलीट मयूरी गामित ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने न केवल विश्वविद्यालय बल्कि पूरे गुजरात राज्य का गौरव बढ़ाया है।

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में एथलेटिक्स स्पर्धाएं आयोजित की गईं। लंबी कूद प्रतियोगिता में मयूरी गामित ने 5.42 मीटर की शानदार छलांग लगाकर पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक अपने नाम किया।

स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शारीरिक शिक्षा एवं खेल निदेशक प्रो. डॉ. रणछोड़ रथवी ने इसे गुजरात के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ जैसे राष्ट्रीय मंच पर एथलेटिक्स में पदक जीतना राज्य के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने विशेष रूप से महिला वर्ग में इस सफलता को प्रेरणादायक बताया।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मनीष रावल, प्रो. रणछोड़ रथवी एवं समस्त विश्वविद्यालय परिवार ने मयूरी गामित को इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। मयूरी की इस सफलता के पीछे उनके कोच पिंकलभाई आहीर, सहायक प्रोफेसर निशा नाइकोडी और हरेश भवानी का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे राज्य के उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताते हुए मयूरी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।