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सूरत

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा गिनीज रिकॉर्ड के लिए भव्य सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारी

24 घंटे में 1,000 से अधिक कलाकार देंगे प्रस्तुति, 8 अप्रैल को अहम बैठक

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सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा गिनीज रिकॉर्ड के लिए भव्य सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारी

सूरत। साउथ गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा शहर को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से एक भव्य सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

इस महोत्सव के जरिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 24 घंटे के भीतर 1,000 से अधिक कलाकार विभिन्न कला प्रस्तुतियां देंगे।

इस महत्वाकांक्षी आयोजन की रूपरेखा तय करने के लिए 8 अप्रैल, 2026 को रात 8:30 बजे नानपुरा स्थित ‘समृद्धि’ में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कार्यक्रम की योजना, कलाकारों की भागीदारी, समय-सारणी और अन्य जरूरी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सूरत की सांस्कृतिक विविधता और यहां के कलाकारों की प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। इस महोत्सव में नाटक, संगीत, नृत्य और साहित्य सहित विभिन्न कला क्षेत्रों के कलाकार एक मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

चैंबर ने शहर के सभी कलाकारों, कला संस्थाओं और कला प्रेमियों से इस पहल में बढ़-चढ़कर भाग लेने और इसे सफल बनाने की अपील की है। यह आयोजन सूरत के सांस्कृतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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Tags: Surat SGCCI

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