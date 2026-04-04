सूरत : अब केवल 7 दिनों में मिलेगा नया इंडस्ट्रियल गैस कनेक्शन, मजदूरों को आधार कार्ड पर मिलेंगे छोटे सिलेंडर

सूरत। सूरत में इंडस्ट्रीज़ को निर्बाध गैस सप्लाई सुनिश्चित करने और कारीगरों को आसानी से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के मुद्दे पर शनिवार को एक अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अठवा लाइन्स स्थित सर्किट हाउस में गुजरात गैस की मैनेजिंग डायरेक्टर अवंतिका सिंह (IAS) की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पदाधिकारियों, उद्योगपतियों, गैस कंपनी के अधिकारियों और जिला आपूर्ति विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी कि HPCL, BPCL और IOCL के डीलरों द्वारा 3 और 5 किलो के गैस सिलेंडरों की सप्लाई शुरू कर दी गई है। इसके तहत औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कारीगर अपने संस्थान के लेटरहेड पर आवेदन और आधार कार्ड की प्रति देकर सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था कारीगरों के पलायन को रोकने के उद्देश्य से लागू की गई है।

इसके अलावा PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। पहले जहां कनेक्शन में 45 दिन लगते थे, अब इसे घटाकर केवल 7 दिन कर दिया गया है। जिन औद्योगिक क्षेत्रों में गैस लाइन उपलब्ध नहीं है, उनकी जानकारी चैंबर द्वारा गुजरात गैस को भेजी जाएगी।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में चैंबर उद्योग, प्रशासन और गैस कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित करने में सेतु की भूमिका निभाएगा। वहीं वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला ने बताया कि सचिन, पलसाना, पांडेसरा, किम-पिपोदरा, सायण और मांगरोल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में जल्द गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया गया है।

साथ ही, जिन क्षेत्रों में गैस लाइन बिछ चुकी है लेकिन मीटर के अभाव में सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है, वहां जल्द मीटर लगाने की मांग भी रखी गई। इस पर गुजरात गैस प्रबंधन ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

इस बैठक को इंडस्ट्री के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है, जिससे उत्पादन और रोजगार पर पड़ रहे असर को कम करने में मदद मिल सकती है।

इस ज़रूरी मीटिंग में द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी, वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला, तत्कालीन प्रेसिडेंट विजय मेवावाला, ऑनरेरी ट्रेज़रर CA मितिश मोदी, पूर्व प्रेसिडेंट आशीष गुजराती, मेंबर अतुल पटेल, सेक्रेटरी पॉलिक देसाई, साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर विनोद अग्रवाल समेत इंडस्ट्रियलिस्ट, गुजरात गैस के बड़े अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर मौजूद थे।



