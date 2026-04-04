गुजरात के गांधीनगर में एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 12 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार

गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर के मोटा चिलोडा इलाके में गुजरात सीआईडी (क्राइम) की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान लगभग 12 किलोग्राम नशीले पदार्थ (गांजा) के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

नियमित गश्त के दौरान मिली खास जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, एएनटीएफ के गांधीनगर जोन की एक टीम ने चिलोडा सर्कल पर एक सरकारी बस को रोका और दो संदिग्धों को पकड़ लिया, जिन पर गांजा की तस्करी में शामिल होने का आरोप है।

आरोपियों की पहचान डाभोडा के मोती भागोर का रहने वाला विराज सोलंकी (26) और गांधीनगर के चाणक्यपुरी का रहने वाला आदित्य उर्फ आदि बराइया (22) के रूप में हुई।

अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई के दौरान कुल 11.94 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 5.97 लाख रुपए है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए के दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए, जिससे बरामद सामान की कुल कीमत 6.07 लाख रुपए हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन इंस्पेक्टर एनआर पटेल के नेतृत्व वाली एक टीम ने किया, जिसमें केएम वडनगारा, पीएस जाला और पीएम चावड़ा जैसे अधिकारी, अन्य कर्मचारी और एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 की धारा 8(सी), 20(बी)(2)(बी) और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच चिलोडा पुलिस स्टेशन को सौंप दी गई है।

यह जब्ती गुजरात और अन्य जगहों पर नशीले पदार्थों के खिलाफ हाल ही में की गई कड़ी कार्रवाइयों की कड़ी में एक और कदम है।

इससे पहले, फरवरी में अधिकारियों ने भावनगर जिले में नशीले पदार्थों की एक बड़ी अवैध खेती का पता लगाया और 10.9 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के नशीले पदार्थ जब्त किए, जिनमें गांजा और अफीम शामिल थे। यह राज्य में अब तक की सबसे बड़ी जब्तियों में से एक थी।

इससे पहले मार्च में कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने नशीले पदार्थों के वितरण के एक बड़े शहरी नेटवर्क का भी पता लगाया और एक किराए के अपार्टमेंट से 26 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का हाइब्रिड गांजा बरामद किया।

हाल ही में की गई एक और कार्रवाई में एएनटीएफ ने साबरकांठा जिले के प्रांतिज इलाके में 5.177 किलोग्राम गांजा जब्त किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही, इस सप्लाई से जुड़े बड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी गई है।