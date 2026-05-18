अहमदाबाद में भीषण सड़क हादसा, दो की मौत, तीन गंभीर घायल

अहमदाबाद, 18 मई (वेब वार्ता)। बावला-सरखेज राजमार्ग पर साणंद तालुका के मोरैया ब्रिज के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।

सालंगपुर से विसनगर जा रही एक स्विफ्ट कार सड़क पर चल रहे ट्रक कंटेनर के पीछे जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर ही दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवक-युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को लहूलुहान हालत में अहमदाबाद की एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

घायलों की पहचान कशिश प्रजापति (24, निवासी विजापुर), वेदाशी पटेल (24, निवासी पाटन) और विवेक दर्जी (23, निवासी महेसाणा) के रूप में हुई है। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है।

हादसे के बाद बावला-सरखेज राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही चंगोदर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटाकर यातायात को सामान्य कराया।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कार चालक का वाहन से नियंत्रण हटने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।