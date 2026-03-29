एकता कपूर बनाएगी आतंकी हमलों पर आधारित ‘द टेरर रिपोर्ट’

मुंबई, 29 मार्च (वेब वार्ता)। बॉलीवुड फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की सफलता के बाद निर्माता एकता कपूर एक नई और बड़े स्तर की राजनीतिक थ्रिलर लेकर आ रही हैं।

एकता कपूर ने ‘द टेरर रिपोर्ट’ नामक फिल्म बनाने का ऐलान किया है, जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित होगी और भारत के खिलाफ हुए आतंकी हमलों के साथ-साथ उनके जवाब में किए गए सख्त कदमों को पर्दे पर पेश करेगी।

बालाजी टेलीफिल्म्स और एलिप्सिस एंटरटेनमेंट ने मिलकर यह फिल्म बनाने का ऐलान किया है। इस फिल्म का निर्देशन विष्णु वर्धन करेंगे, जिन्होंने शेरशाह जैसी चर्चित फिल्म के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई थी।

‘द टेरर रिपोर्ट’ को ‘द साबरमती रिपोर्ट’ की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें सीमा पार आतंकवाद और उससे निपटने के लिए भारत की रणनीति को विस्तार से दिखाया जाएगा।

मेकर्स के अनुसार, फिल्म में जांच एजेंसियों की पेचीदगियों, खुफिया अभियानों और हालिया सुरक्षा घटनाओं को गहराई से दर्शाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में बालाजी टेलीफिल्म्स की रचनात्मक दृष्टि और एलिप्सिस एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन क्षमता का संगम देखने को मिलेगा।

फिल्म के निर्माताओं में एकता कपूर के साथ शोभा कपूर, तनुज गर्ग और अतुल कसबेकर शामिल हैं। फिल्ममेकर्स का मानना है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दर्शकों को देश की सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में जागरूक भी करेगा।

‘शेरशाह’ जैसी फिल्म से अपनी निर्देशन क्षमता साबित कर चुके विष्णु वर्धन अब इस नई फिल्म के जरिए एक और सशक्त और वास्तविक कहानी बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी में हैं।

फिलहाल फिल्म की शूटिंग और रिलीज डेट को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही इससे जुड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि द साबरमती रिपोर्ट, जिसमें विक्रांत मैसी, राशी खन्ना और रिद्धि डोगरा मुख्य भूमिकाओं में थे, साल 2024 में रिलीज हुई थी।

यह फिल्म काफी चर्चा और विवादों में रही, जिसके बाद कई राज्यों में इसे टैक्स-फ्री घोषित किया गया।