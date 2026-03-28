आमिर खान की ‘सितारे जमीन पर’ अब OTT पर मचाएगी धूम, 125 करोड़ ठुकराने के बाद लिया ये बड़ा फैसला

मुंबई, 28 मार्च (वेब वार्ता)। आमिर खान की ‘सितारे जमीन पर’ थिएटर के बाद अब OTT पर रिलीज होने जा रही है। 125 करोड़ का ऑफर ठुकराने के बाद फैंस इसे घर बैठे देख सकेंगे। तो चलिए जानते हैं कहां होगी रिलीज।

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर अपनी अलग सोच और रणनीति को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई, फिर यूट्यूब पर ‘पे पर व्यू’ मॉडल के जरिए दर्शकों तक पहुंची और अब यह OTT प्लेटफॉर्म पर भी दस्तक देने जा रही है।

थिएटर और यूट्यूब के बाद OTT पर आएगी आमिर की फिल्म

आमिर खान ने इस फिल्म की रिलीज के लिए पारंपरिक रास्ते से हटकर काम किया। आमतौर पर फिल्में थिएटर के कुछ समय बाद सीधे OTT पर आ जाती हैं, लेकिन आमिर ने पहले इसे बड़े पर्दे पर रिलीज किया और फिर यूट्यूब पर 100 रुपये में उपलब्ध कराया। यह कदम इंडस्ट्री के लिए एक नया प्रयोग साबित हुआ, जिसे दर्शकों ने भी काफी सराहा।

125 करोड़ का ऑफर क्यों ठुकराया?

इस फिल्म के लिए आमिर खान को करीब 125 करोड़ रुपये का बड़ा OTT ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उनका मानना था कि फिल्म को पहले अलग-अलग प्लेटफॉर्म के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। आमिर का फोकस सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि कंटेंट को सही तरीके से दर्शकों तक पहुंचाना था।

अब क्यों लिया OTT रिलीज का फैसला?

हाल ही में एक इंटरव्यू में आमिर खान ने बताया कि वह OTT के खिलाफ कभी नहीं थे, बल्कि वह फिल्म को थिएटर रिलीज के तुरंत बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना नहीं चाहते थे।

अब जब फिल्म का थिएट्रिकल रन और यूट्यूब रिलीज पूरी हो चुकी है, तो उन्होंने इसे OTT पर रिलीज करने का फैसला लिया है, ताकि जो लोग इसे पहले नहीं देख पाए, वे अब आसानी से देख सकें।

कब और कहां देख सकेंगे फिल्म?

‘सितारे जमीन पर’ 3 अप्रैल से SonyLIV पर स्ट्रीम होगी। इस फिल्म का निर्देशन R. S. Prasanna ने किया है और इसमें आमिर खान के साथ जेनेलिया देशमुख अहम भूमिका में नजर आई हैं।

बॉक्स ऑफिस पर भी रही सफल

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसने दुनियाभर में करीब 266 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है।

थिएटर के बाद यूट्यूब पर 100 रुपये में फिल्म रिलीज करना एक नया प्रयोग था। इस मॉडल ने दर्शकों को घर बैठे फिल्म देखने का सस्ता और आसान विकल्प दिया, जिसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

वर्क फ्रंट की बात करें तो आमिर खान जल्द ही लाहौर 1947 को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म को वह प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें सनी देओल और प्रीति जिंटा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म 13 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।