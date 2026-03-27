सूरत में ‘अर्थ आवर’ को लेकर नगर निगम की अपील, एक घंटे लाइट बंद कर दें पर्यावरण का संदेश

सूरत। सूरत नगर निगम ने शहर के नागरिकों, व्यापारियों और औद्योगिक इकाइयों से वैश्विक पर्यावरण अभियान ‘अर्थ आवर’ में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। यह अभियान World Wide Fund for Nature (WWF) द्वारा संचालित किया जाता है।

नगर निगम की ओर से जारी अपील में कहा गया है कि शनिवार, 28 मार्च को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक सभी लोग अपने घरों, कार्यालयों, दुकानों और संस्थानों में अनावश्यक लाइटें और बिजली के उपकरण बंद रखें। इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

नगर निगम प्रशासन ने बताया कि वह स्वयं भी इस अभियान में भाग लेगा। इसके तहत नगर निगम के सभी कार्यालयों, सार्वजनिक भवनों और हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में एक घंटे के लिए अनावश्यक बिजली की खपत बंद रखी जाएगी, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश दिया जा सके।

‘अर्थ आवर’ को दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण जागरूकता अभियान माना जाता है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा बचत, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई और जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करना है।

तेजी से विकसित हो रहे सूरत जैसे शहर में, केवल एक घंटे के लिए लाइट बंद करना भी कार्बन उत्सर्जन कम करने और सतत जीवनशैली अपनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है।