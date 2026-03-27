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सूरत : बीआरटीएस कॉरिडोर में घुसी प्राइवेट गाड़ियों पर सख्ती, कमिश्नर एम. नागराजन ने मौके पर रोका ट्रैफिक

वराछा ज़ोन में निरीक्षण के दौरान नियम तोड़ने वालों को दी चेतावनी; बीआरटीएस अनुशासन बनाए रखने के निर्देश

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सूरत : बीआरटीएस कॉरिडोर में घुसी प्राइवेट गाड़ियों पर सख्ती, कमिश्नर एम. नागराजन ने मौके पर रोका ट्रैफिक

सूरत। बीआरटीएस कॉरिडोर में बढ़ती अव्यवस्था को लेकर नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराजन ने वराछा ज़ोन-A इलाके के अचानक दौरे के दौरान कॉरिडोर में घुस रही प्राइवेट गाड़ियों को रोककर मौके पर ही अनुशासन का पाठ पढ़ाया।

सुबह करीब 8 बजे कमिश्नर शहर में चल रहे स्वच्छता अभियान का जायजा लेने निकले थे। पर्वत पाटिया से पुणे कैनाल रोड तक सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते समय उनकी नजर पास के बीआरटीएस कॉरिडोर पर पड़ी, जहां बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन नियमों का उल्लंघन करते हुए चलते दिखाई दिए।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर ने तुरंत अपना काफिला रुकवाया और स्वयं मैदान में उतरकर कॉरिडोर में प्रवेश कर रहे वाहनों को रोका। उन्होंने वाहन चालकों को समझाया कि बीआरटीएस कॉरिडोर केवल बसों और आपातकालीन सेवाओं के लिए आरक्षित है। इसमें प्राइवेट वाहनों की एंट्री से बसों की गति प्रभावित होती है और हजारों यात्रियों का समय बर्बाद होता है।

कमिश्नर ने केवल कार्रवाई तक सीमित न रहते हुए लोगों में जागरूकता लाने पर जोर दिया। उन्होंने वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के पालन के महत्व से अवगत कराया और भविष्य में इस तरह की गलती न दोहराने की चेतावनी दी।

इस दौरान मौजूद सुरक्षाकर्मियों और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि वे बीआरटीएस कॉरिडोर में किसी भी प्रकार की अवैध एंट्री पर सख्ती से रोक लगाएं और नियमित निगरानी सुनिश्चित करें।

गौरतलब है कि बीआरटीएस कॉरिडोर में प्राइवेट वाहनों की एंट्री न केवल ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, बल्कि कई बार गंभीर हादसों का कारण भी बनती है। प्रशासन का यह कदम शहर में सुरक्षित और सुचारु पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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Tags: Surat

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