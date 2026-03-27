बीसीसीआई का मास्टरस्ट्रोक…वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले इतने वनडे मुकाबले खेलेगी भारतीय टीम

मुंबई, 27 मार्च (वेब वार्ता)। वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम इंडिया कितने मैच खेलेगी, यह साफ हो गया है। बीसीसीआई के नए शेड्यूल में तस्वीर स्पष्ट भी स्पष्ट हो चुकी है।

वनडे विश्व कप 2027 से पहले भारतीय क्रिकेट टीम अपनी तैयारियों में जुट गई है। सभी की नजर अब टीम इंडिया के प्रदर्शन पर टिकी हुई है। खास तौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए यह वर्ल्ड कप बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों दिग्गज खिलाड़ी फिलहाल सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे में हर मुकाबला उनके लिए अपनी फॉर्म साबित करने का बड़ा मौका होगा।

बीसीसीआई के शेड्यूल से साफ हुई तस्वीर

बीसीसीआई द्वारा जारी नए शेड्यूल के बाद यह साफ हो गया है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2027 से पहले करीब 20 वनडे मुकाबले खेलेगी। हालांकि भविष्य में इसमें कुछ और मैच जोड़े जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल तय कार्यक्रम के अनुसार टीम के पास खुद को तैयार करने के लिए पर्याप्त मौके होंगे। आईपीएल खत्म होने के बाद भारतीय टीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेगी और लगातार सीरीज खेलेगी।

अफगानिस्तान से होगा वनडे सीरीज का आगाज

टीम इंडिया अपने वनडे अभियान की शुरुआत अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से करेगी। यह सीरीज भारत में खेली जाएगी, जहां पहले एक टेस्ट मैच होगा और उसके बाद तीन वनडे मुकाबले खेले जाएंगे।

वनडे सीरीज 14 जून से शुरू होगी और 20 जून तक चलेगी। आईपीएल के बाद यह भारतीय टीम की पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज होगी, जिससे खिलाड़ियों को लय हासिल करने का मौका मिलेगा।

विदेशी दौरों और घरेलू सीरीज का संतुलन

अफगानिस्तान सीरीज के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड का दौरा करेगी, जहां तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत में तीन मैचों की वनडे सीरीज होगी।

न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम पांच वनडे मैचों की लंबी सीरीज खेलेगी, जो तैयारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी तीन-तीन वनडे मुकाबले भारत में ही आयोजित किए जाएंगे।

रोहित-कोहली पर रहेंगी खास नजरें

आने वाले समय में रोहित शर्मा और विराट कोहली के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी। दोनों खिलाड़ी इस दौरान ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर अपनी जगह मजबूत करना चाहेंगे। उनके प्रदर्शन से ही यह तय होगा कि वे वर्ल्ड कप 2027 तक टीम का हिस्सा बने रहेंगे या नहीं।

विश्व कप 2027 तक टीम इंडिया का वनडे शेड्यूल

अफगानिस्तान के खिलाफ 3 ODI

इंग्लैंड के खिलाफ 3 ODI

वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 ODI

न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 ODI

श्रीलंका के खिलाफ 3 ODI

जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 ODI