वनडे विश्व कप की जीत ने टीम इंडिया को दिया दुनिया जीतने का अटूट विश्वास

नई दिल्ली, 26 मार्च (वेब वार्ता)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बुधवार को आत्मविश्वास से लबरेज होकर कहा कि पिछले साल घरेलू सरजमीं पर मिली वनडे विश्व कप की खिताबी जीत ने टीम की मानसिकता को पूरी तरह बदल दिया है।

द्वारका के ओमेक्स स्टेडियम में अपने नाम पर बने स्टैंड के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि किसी भी खिलाड़ी की मेहनत को असली पहचान तभी मिलती है जब वह कोई बड़ा खिताब जीतता है।

हरमनप्रीत के अनुसार, नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को हराकर मिला पहला आईसीसी खिताब न केवल टीम के लिए, बल्कि भारत में महिला क्रिकेट के प्रति प्रशंसकों और मीडिया के नजरिए को बदलने में भी मील का पत्थर साबित हुआ है।

आगामी 12 जून से ब्रिटेन में शुरू होने वाले महिला टी20 विश्व कप को लेकर कप्तान ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वनडे विश्व कप से मिले आत्मविश्वास के दम पर टीम इंडिया इस बार भी इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है।

हरमनप्रीत ने पूर्व महिला क्रिकेटरों के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि आज की सफलता उन दिग्गजों की मेहनत का परिणाम है जिन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च कर खेल को जिंदा रखा।

टीम अब दुनिया के किसी भी कोने में जाकर जीत हासिल करने का माद्दा रखती है और ब्रिटेन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी खिताब जीतकर देश का मान बढ़ाने का लक्ष्य लेकर मैदान पर उतरेगी।

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई बहु-प्रारूपीय श्रृंखला पर चर्चा करते हुए कप्तान ने हार के बावजूद सकारात्मक पहलुओं पर जोर दिया।

हालांकि भारत यह श्रृंखला 4-12 से हार गया, लेकिन हरमनप्रीत का मानना है कि टी20, वनडे और गुलाबी गेंद के टेस्ट मैच को एक साथ खेलने से टीम को नई चुनौतियों का सामना करने का अनुभव मिला है।

उन्होंने कहा कि एक ही दौरे पर अलग-अलग फॉर्मेट में ढलना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इससे खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती और तकनीकी कौशल में सुधार हुआ है।

स्टेडियम में अपने नाम का स्टैंड होने पर उन्होंने गर्व महसूस किया और इसे आने वाली पीढ़ी की महिला क्रिकेटरों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बताया।