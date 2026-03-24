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सूरत : सार्वजनिक विश्वविद्यालय ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया एक्सेलरेटर के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

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सूरत : सार्वजनिक विश्वविद्यालय ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया एक्सेलरेटर के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

सूरत, 24 मार्च 2026: सार्वजनिक विश्वविद्यालय , सूरत ने 24 मार्च 2026 को इंडिया एक्सेलरेटर के साथ एक रणनीतिक साझेदारी करते हुए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह MoU श्री अजीत शाह, वाइस-चेयरमैन-2, सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी तथा डॉ. किरण पंड्या, प्रोवोस्ट – सार्वजनिक विश्वविद्यालय की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

डॉ. किरण पंड्या का मार्गदर्शन और दृष्टि विश्वविद्यालय की नवाचार और उद्यमिता के प्रति प्रतिबद्धता को और अधिक सशक्त बना रही है। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य अकादमिक जगत और उद्योग के बीच की दूरी को कम करते हुए नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाना है।

यह MoU दो संस्थाओं – सार्वजनिक विश्वविद्यालय और इंडिया एक्सेलेरेटर – के बीच हस्ताक्षरित किया गया है। इंडिया एक्सेलरेटर, जो भारत के प्रमुख फंड-लेड स्टार्टअप एक्सेलरेटर में से एक है, जो मेंटरशिप, फंडिंग सपोर्ट और उद्योग से मजबूत जुड़ाव का व्यापक नेटवर्क के लिए जाना जाता है।

 इस सहयोग के माध्यम से सार्वजनिक विश्वविद्यालय से उभरने वाले स्टार्टअप्स को एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स का लाभ मिलेगा, जिससे वे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ सकेंगे।
इस साझेदारी की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
•    विश्वविद्यालय द्वारा इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स को एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स तक पहुंच 
•    उद्योग विशेषज्ञों और निवेशकों से मार्गदर्शन 
•    फंडिंग, नेटवर्किंग और मार्केट एक्सेस में सहायता 
•    छात्रों के लिए स्टार्टअप्स और एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स में इंटर्नशिप के अवसर 
•    संयुक्त रूप से वर्कशॉप, प्रशिक्षण सत्र और स्टार्टअप डेमो डे का आयोजन 
•    उभरते क्षेत्रों में सेक्टर-विशिष्ट एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स का विकास 
•    स्टार्टअप्स के लिए एलुमनाई-ड्रिवन फंडिंग सपोर्ट की सुविधा 
इसके अतिरिक्त, यह सहयोग संरचित मेंटरिंग, प्रगति की नियमित समीक्षा और इंडस्ट्री-ड्रिवन प्रोजेक्ट अवसर प्रदान करेगा, जिससे छात्रों के नवाचार पहलें बाजारके लिए तैयार समाधानों में परिवर्तित हो सकें।

इस अवसर पर दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने डॉ. किरण पंड्या के नेतृत्व में अकादमिक उत्कृष्टता और उद्योग विशेषज्ञता को साथ लाकर नवाचार को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।

यह MoU सार्वजनिक विश्वविद्यालय की उद्यमिता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और छात्रों को गतिशील स्टार्टअप परिदृश्य में सफलता के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, अवसर और सहयोग प्रदान करेगा।

यह साझेदारी आने वाले वर्षों में नवाचार-आधारित विकास को प्रोत्साहित करने और प्रभावशाली उद्यमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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Tags: Surat PNN

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