सपनों को उड़ान: श्री गुरुकृपा विद्या संकुल में कक्षा 10 और 12 (बैच A1 और A2) 2025-2026 का भव्य विदाई समारोह आयोजित

सूरत — यात्रा और विकास के एक जीवंत उत्सव में, श्री गुरुकृपा विद्या संकुल ने कक्षा 10 और 12 (बैच A1 और A2) के अपने 59 स्नातक छात्रों के लिए एक भावभीनी विदाई का आयोजन किया।

यह कार्यक्रम चेयरमैन श्री मुकेश पटेल की प्रेरक उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिनका दूरदर्शी नेतृत्व लंबे समय से स्कूल के लिए मार्गदर्शक रहा है। एक समर्पित संरक्षक के रूप में, संस्थागत उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने स्कूल को सीखने के एक पवित्र केंद्र में बदल दिया है।

सभा को संबोधित करते हुए, श्री मुकेश पटेल ने एक मार्मिक संदेश साझा किया और इस बात पर जोर दिया कि वह हर छात्र को अपना बच्चा मानते हैं। उन्होंने कहा, "मेरी सबसे बड़ी इच्छा अपने बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देखना है।

जब आप बाहर कदम रखें, तो हमारे मूल्यों को अपने साथ लेकर चलें और जानें कि हम आपकी उज्ज्वल भविष्य की हर सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।"

स्कूल ने अभिभावकों के प्रति भी अपना गहरा आभार व्यक्त किया, जिनका अटूट विश्वास और साझेदारी छात्रों की सफलता और स्कूल के विकास की रीढ़ रही है।

इसके अलावा, प्रधानाचार्य और शिक्षण संकाय की उनके अथक परिश्रम और करुणामय मार्गदर्शन के लिए अत्यधिक प्रशंसा की गई, जिन्होंने इन युवा मनों को भविष्य की चुनौतियों के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया है।

छात्रों को उनकी आगामी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सशक्त बनाने हेतु, स्कूल ने उन्हें लैपटॉप और टैबलेट भेंट किए, जो उनके डिजिटल भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं।

शाम को ऊर्जावान नृत्य प्रदर्शन, सुरीले संगीत और एक शानदार डिनर ने जीवंत बना दिया, जहाँ छात्रों और शिक्षकों ने अपनी कुछ अंतिम और अनमोल यादें साझा कीं।

समारोह का समापन एक हृदयस्पर्शी वादे के साथ हुआ: भले ही ये छात्र स्कूल के द्वारों से विदा ले रहे हों, लेकिन वे दुनिया को रोशन करने के लिए आगे बढ़ते हुए श्री गुरुकृपा विद्या संकुल की भावना को हमेशा अपने दिलों में संजोकर रखेंगे।