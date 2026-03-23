सूरत में सड़क सुरक्षा पहल: सिविल हॉस्पिटल स्टाफ को 1000 हेलमेट वितरित

सूरत में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और वाहन चालकों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया गया। सूरत सिटी ट्रैफिक पुलिस की अगुवाई में आयोजित इस अभियान के तहत नए सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारियों को मुफ्त हेलमेट वितरित किए गए।

यह पहल ट्रूहोम फाइनेंस की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के अंतर्गत एलिक्सिर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। कार्यक्रम में हॉस्पिटल के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों—सफाई कर्मियों, एक्स-रे टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, क्लर्क और डेटा ऑपरेटर—को 1000 से अधिक हेलमेट वितरित किए गए।

इससे पहले भी पिछले वर्ष पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के मार्गदर्शन में इसी तरह का अभियान चलाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में हेलमेट बांटे गए थे।

कार्यक्रम के दौरान जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) सज्जन सिंह परमार, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पन्ना मोमैया और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हेलमेट वितरण किया गया।

नर्सिंग काउंसिल के इकबाल कड़ीवाला ने कहा कि हेलमेट अब बोझ नहीं बल्कि जीवन रक्षक सुरक्षा कवच बन चुका है। उन्होंने बताया कि जागरूकता अभियानों और हेलमेट के बढ़ते उपयोग के कारण पिछले एक वर्ष में सिर में गंभीर चोट के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है।

हॉस्पिटल स्टाफ, जो रोजाना सड़क दुर्घटनाओं के गंभीर मामलों का सामना करते हैं, अब खुद हेलमेट पहनकर समाज में जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि शहर में सड़क सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।