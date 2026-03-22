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सूरत : सचिन-नवसारी हाईवे पर सतवल्ला  रेलवे ओवरब्रिज चौड़ीकरण का उद्घाटन

उधना तीन रास्ता जंक्शन और सर्वोत्तम होटल जंक्शन पर  फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया 

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सूरत : सचिन-नवसारी हाईवे पर सतवल्ला  रेलवे ओवरब्रिज चौड़ीकरण का उद्घाटन

सूरत। सूरत के दक्षिण जोन-बी (कनकपुर) क्षेत्र में रविवार को विकास कार्यों को नई गति देते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमि पूजन, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने की।

इस दौरान सूरत से सचिन होते हुए नवसारी तक जाने वाले 90 मीटर चौड़े राज्य राजमार्ग पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज के चौड़ीकरण का भूमि पूजन किया गया। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3539.77 लाख रुपये बताई गई है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।

इसके साथ ही 912.93 लाख रुपये की लागत से तैयार तालाब, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शांति कुंज का उद्घाटन भी किया गया। वहीं, 8017.68 लाख रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का खातमुहूर्त (शिलान्यास) भी संपन्न हुआ।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सी. आर. पाटिल ने विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सूरत शहर ने विकास के साथ-साथ जल प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में भी देश में मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि सूरत के नागरिकों के सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प के कारण शहर स्वच्छता में देश में प्रथम स्थान हासिल कर चुका है।

उन्होंने आगे कहा कि सूरत नगर निगम द्वारा बनाए गए लगभग 6,000 वर्षाजल संचयन संरचनाओं ने शहर की जल आवश्यकता को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है। सूरत देश का ऐसा शहर बन रहा है, जिसने अगले 50 वर्षों की जल जरूरतों के लिए अग्रिम तैयारी कर ली है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सूरत में मेडिकल कॉलेज, स्मीमेर अस्पताल और नगर निगम द्वारा संचालित स्वास्थ्य संस्थान उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही, शहर में सात भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जा रही है, जो इसे देश के अन्य शहरों से अलग बनाती है।

उन्होंने सूरत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में सूरत से बिलिमोरा तक बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी भी शहर के लिए गर्व का विषय बनेगी।

इसके अलावा, उधना तीन रास्ता जंक्शन और सर्वोत्तम होटल जंक्शन जैसे ट्रैफिक वाले इलाकों में नए फ्लाईओवर बनाने का शिलान्यास किया गया है। यह फ्लाईओवर सचिन इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले मालवाहक वाहनों और यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा।

इस अवसर पर शहर अध्यक्ष परेशभाई पटेल, सांसद मुकेशभाई दलाल, विधायक संदीपभाई देसाई, विधायक संगीता बेन पाटिल, पूर्व मेयर दक्षेशभाई मावाणी, नगर निगम अध्यक्ष एम. नागराजन और प्रशासक आईएएस मिलिंद तोरवणे सहित सचिन इंडस्ट्रीज सोसायटी के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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Tags: Surat

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